Chubascos en la Región Metropolitana: Así estará el tiempo este jueves en Santiago

07 feb. 2024 - 19:01 hrs.

Un ligero respiro del intenso calor de las últimas semanas se sentirá este jueves 8 de febrero en Santiago. Se esperan chubascos en la cordillera que permitirán que los santiaguinos tengan cielos parcialmente nublados.

Reportes meteorológicos indican que este jueves caerán chubascos en los sectores cordilleranos y precordilleranos de la Región Metropolitana, lo que marcará un ligero descenso desde los 34° C de los recientes días.

¿Cuál es el pronóstico para Santiago?

Estas condiciones también provocarán una nubosidad parcial en la capital, donde se espera que la temperatura máxima llegue 32° C durante esa jornada.

El viernes, el termómetro bajará hasta 31° C, mientras que el sábado volverá a su ritmo al alza para marcar 33° C, con cielos despejados y mínimas que estarán alrededor de los 15° C.