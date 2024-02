Valparaíso con cielos nublados: Así estará el tiempo este jueves en el litoral central

08 feb. 2024 - 08:51 hrs.

La intensidad del calor descenderá este jueves 8 de febrero en el litoral central. Desde la región de Valparaíso hasta Ñuble, se esperan temperaturas que fluctuarán entre mínimas de 14º C y máximas de 32º C.

El reporte meteorológico indica que los residentes y visitantes de las comunas de Papudo y Valparaíso iniciarán el día bajo cielos nublados y lo finalizarán con nubosidad parcial.

En O’Higgins, la máxima será de 21º C en Pichilemu y de 31° C en San Fernando. En el Maule, el sol brillará en Curicó y Talca, con máximas de 30º C, mientras que en Constitución se esperan 22º C.

Este es el pronóstico para la zona centro este jueves 8 de febrero