Viña del Mar con temperaturas máximas que caerán por debajo de 20° C el fin de semana

08 feb. 2024 - 09:30 hrs.

La temperatura comenzará a descender en Viña del Mar, en la región de Valparaíso, desde este jueves 8 de febrero hasta el fin de semana.

Residentes y visitantes de esta ciudad estarán este jueves bajo un cielo completamente despejado, con mínimas de 14° C y máximas 24° C, que el viernes descenderán a 22° C.

¿Cómo estará el tiempo durante el fin de semana?

De acuerdo con el reporte meteorológico, los termómetros bajarán hasta llegar a los 19° C el domingo, aunque las mínimas se mantendrán entre los 13° C y los 15° C.

El cielo continuará despejado durante el fin de semana, con cero probabilidades de lluvias.