"Es absurda y está mal ejecutada": Artista español se lanza contra obra ubicada en el frontis del Museo de Bellas Artes

¿Qué pasó?

Siguen las polémicas por la obra de arte que fue emplazada en el frontis del Museo de Bellas Artes. Se trata de una roca gigante con cuatro líneas blancas en uno de sus extremos y que reemplazó a la escultura "Unidos en la Gloria y en la Muerte", cuya autoría es de la chilena Rebeca Matte.

La nueva obra que está a las afueras del museo ha generado una serie de críticas. Sin embargo, la obra denominada "Palabras Mayores" ha sido respaldada por su autor, el artista Enrique Matthey, quien explicó que las rayas blancas representan la iconografía del pueblo selk'nam.

Por otro lado, especificó que la piedra proviene de Isla Negra y llegó a Santiago escoltada por funcionarios de Carabineros.

Pero el simbolismo de la obra no solo generó críticas de los ciudadanos de a pie, sino también estuvo bajo la mirada crítica de Antonio García Villarán, artista plástico español, quien es responsable de la introducción del concepto "hamparte", que hace referencia a aquellas obras que carecen de un valor estético intrínseco y que deben su fama al valor abstracto que los creadores decidieron darle.

La obra ubicada en el frontis del Museo de Bellas Artes

La reacción de Antonio García

Además de dedicarse a las actividades anteriormente mencionadas, García además crea contenido en redes sociales, espacio donde aprovechó de mencionar la polémica obra de arte de Matthey.

Al respecto, dijo que esta "es una escultura, aunque no lo parezca. Eso debería hacer reflexionar a los que han propiciado que esa escultura esté ahí, porque si nadie la percibe como tal, ¿realmente sería una obra de arte o un mobiliario urbano?”.

A la hora de abordar los rayados que se le hicieron a la escultura, apuntó a que "si jugamos al juego del arte, están interviniendo. ¿Esto qué es? ¿Vandalismo o crítica social?”.

Sin embargo, no paró ahí y no escatimó recursos a la hora de hacer su crítica. "Esta obra es vacua, es absurda, no tiene contenido y está mal ejecutada”, sentenció.