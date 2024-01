"Están olvidados, secuestrados": Familia de presuntos asesinos de Canserbero envía carta a Boric pidiendo ayuda

30 en. 2024 - 09:35 hrs.

La historia sobre el crimen de Canserbero sumó un nuevo capítulo, el que es protagonizado por la familia de Natalia y Guillermo Améstica, los presuntos asesinos del artista en enero de 2015.

Resulta que las hermanas de los implicados, Bárbara y Tamara Améstica, presentaron una carta en el Palacio de La Moneda cuyo destinatario es el Presidente Gabriel Boric. En el documento, ellas piden que el Gobierno interceda ante Venezuela, bajo el argumento de que no son responsables de ningún homicidio, según ella.

La petición se fundamenta, considerando que Natalia y Guillermo son hijos de un matrimonio chileno que fue exiliado a territorio venezolano en 1974. Después de 50 años, actualmente la familia está viviendo en nuestro país.

"Están olvidados, apartados, secuestrados"

En primer lugar, junto con exigir el respeto hacia la integridad física de ambos imputados, Bárbara solicitó la intervención del Ejecutivo para "garantizar el debido proceso en la acusación que se sigue contra la pareja de hermanos chilenos", de acuerdo a lo que consigna La Tercera.

La mujer aseguró que sus familiares no han podido defenderse y que "están a punto de recibir una sentencia condenatoria. Es urgente que el Gobierno de Chile pueda atender a estos nacionales que están allá, olvidados, apartados, secuestrados, en una cárcel de detención militar", agregó.

"Somos una familia chilena que salimos hace 50 años del país, el 6 de abril de 1974. Cumplimos 50 años. Salimos con mucho temor por los problemas que existían en esa época. Cancillería tiene los expedientes de los hermanos Améstica, porque esto se instruyó en el Consulado de Chile en Venezuela", escribió en la carta.

Por su parte, Tamara aportó que "no tenemos nada contundente, no hay nada que diga que frene ese atropello. Necesitamos algo, pero ya".

Vuelco en caso tras admitir que asesinó a Canserbero

El 26 de diciembre de 2023, Natalia, que se desempeñaba como mánager del cantante hasta el día de su muerte, confesó su autoría en el crimen, revelando también que le quitó la vida a su pareja, Carlos Molnar, quien falleció el mismo día que Canserbero.

La primera hipótesis que arrojó la investigación era que Tyrone González —nombre real del icónico rapero—, en un cuadro psicótico, había asesinado a su amigo Molnar y luego se lanzó desde el décimo piso en el que estaban.

Sin embargo, Améstica relató que drogó a ambos con una dosis de 10 milígramos de un ansiolítico, que los dejó somnolientos. Tras lo anterior, primero apuñaló a Molnar en su cuello, espalda y brazo.

Canserbero, quien ya dormía luego del primer crimen, recibió puñaladas de parte de Améstica. Después de darse cuenta de lo que había cometido, llamó a su hermano Guillermo, quien llegó al departamento con personal de inteligencia de Venezuela y montaron toda la escena para hacer parecer lo ocurrido como un "homicidio-suicidio".

Con esta declaración el caso parecía resuelto después ocho años, pero a mediados de enero hubo un vuelco en la trama. Natalia envió una carta a sus abogados en Chile, Ciro Colombara y Jennifer Alfaro, en el que dio un testimonio completamente diferente a su primera versión.

En el documento, ella expresó que "Tyrone no paraba de llorar, se sentía muy mal, pero no lograba entender qué sucedía. Hablamos muchas cosas, pero muchas no tenían lógica, otras sí, pero lo importante es que él no estaba bien".

Colocó una película de Netflix para que el artista se calmara y se acostó con Molnar: “Nos quedamos dormidos hasta que pasadas las 04:00 de la madrugada —o casi las 05:00— escuchamos los golpes a la puerta de esos que por poco la tumban, con una voz muy gruesa llamaba a 'stoperro' (así le decían a Carlos desde el colegio), pegando más fuerte la puerta", añadió, asegurando que al salir a ver qué ocurría, notaron a Canserbero mirándose al espejo con los "ojos rojos y muy intenso", expresó.

Natalia insistió en que Canserbero se suicidó

Tras esto, Améstica rememoró que Molnar le pidió que se quedara tranquila y se devolviera a la pieza, esperando que la situación se pacificara, enfrentándose él al cantante. Sin embargo, las cosas no se calmaron.

"No sé cuánto tiempo pasaría, pero lo que me despertó fueron dos gritos, uno de guerra y otro ahogado, más una seguidilla de golpes muy fuertes unos tras otros. En ese momento, al despertar así en mi mente, solo se me vino la frase ‘enciérrate aquí'. Me paré de un salto y fui corriendo a mi baño, teléfono en mano, y fue cuando empecé a llamar al 911. Después de los golpes lo que escuché fue unos vidrios romperse", añadió.

Natalia salió de su habitación y vio en el living de la casa manchas y desorden. Llamó a Molnar y González, pero nadie le contestaba. Segundos después encontró a su pareja en el piso.

"Empecé a abrir una a una cada cerradura de la multilock. Los nervios me traicionaron y empecé a pegar gritos, volteando para atrás, esperando un golpe, hasta que pude abrir la puerta y salir corriendo, llamando a los vecinos, diciendo 'auxilio'. Fue cuando me abre la puerta mi vecina del frente y ve a Carlos tirado. Su esposo la aparta y me abre la puerta, y yo le gritaba ‘¡atacaron a Carlos!’, y la señora Flor me agarra las manos y me dice, en voz preocupada, ‘mi niña, se lanzó alguien’, y yo no entendía hasta que me llevó a su balcón y fue cuando vi a Tyrone en el piso", redactó en la misiva.

Al cierre de la carta —escrita en enero—, añadió: "Mi cabeza explotó, no sabía qué hacer, pedir el teléfono, llamar a su mamá, a mi familia, a los que me sabía el número, pero entré en shock y me fui a mi cuarto, tomé a mi perro en mis brazos, pero antes ya me habían dicho oficialmente que Carlos había fallecido".

