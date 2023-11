¿Dónde está el alcalde de Algarrobo?: Jefe comunal permanece prófugo pese a orden de detención su contra

22 nov. 2023 - 22:14 hrs.

¿Qué pasó?

Se esperaba que durante este miércoles, el alcalde José Luis Yáñez, se entregara a la justicia tras la orden de arresto en su contra por la investigación del desfalco de mil millones de pesos, sin embargo, aún no se presenta.

Los concejales de Algarrobo enviarán un requerimiento al tribunal electoral regional para pedir su destitución.

Malversación de fondos

A primera hora, la atención estaba en las oficinas de la PDI de Valparaíso y la Municipalidad de Algarrobo. Se esperaba que se entregara el alcalde de esa ciudad, José Luis Yañez, luego que se decretara una orden de detención por el delito de malversación de fondos.

El concejo municipal de Algarrobo, en una tensa sesión, definía los pasos a seguir tras la detención de Belén Carrasco, la funcionaria de la tesorería municipal, imputada por su presunta participación en el millonario desfalco.

Su paradero

Hasta esa hora, no se sabía del paradero del alcalde y como subrogante asumió el director jurídico de la municipalidad, Cristián Celedón que, por lo demás, este jueves se va de vacaciones en medio de esta polémica.

Celedón contó que “será la fiscalía que determine como poder ubicarlo, ¿usted conversó con él? Yo conversé con el día de ayer, él me llamó por teléfono y me solicitó si yo le podía redactar un documento que señalara que él iba a renunciar, pero me dijo que se lo dejara entre comilla abierto ¿él piensa renunciar? Me dijo que era una de las posibilidades”.

Una investigación que recién está comenzando, sin embargo, será clave la declaración del alcalde una vez que se entregue a la justicia.

Todo sobre Política