"Yo quería que mi hija llegara... pero no así": Arriba al país el cuerpo de la mucama chilena asesinada en EEUU

02 nov. 2023 - 21:45 hrs.

¿Qué pasó?

Luego de dos meses, este jueves llegó a Chile el cuerpo de Natalia Manríquez, joven mucama que fue asesinada en Iowa, Estados Unidos, mientras se encontraba trabajando.

Cabe recordar que la mujer de 35 años fue víctima de Jesse Smith, de 49 años, quien era el segundo hombre más buscado en el país de Norte América por delitos sexuales.

Ir a la siguiente nota

El regreso del cuerpo de Natalia Manríquez a Chile

En un vuelo con escalas, el cuerpo de Natalia llegó la mañana de este jueves a Chile. Primero pasó por la Seremi de Salud y luego de la funeraria, hasta llegar a su hogar.

La casa en que vivió en gran parte de su vida fue adornada con globos y fotografías para su llegada. A esta altura, la vivienda es un punto de encuentro para sus amigos y cercanos, quienes desde el 7 de septiembre han enfrentado la sorpresiva muerte de Natalia a miles de kilómetros de distancia.

De acuerdo a lo que se tiene planificado, el funeral se llevará a cabo este sábado, en el Parque del Recuerdo, en la comuna de Puente Alto.

"Yo quería que mi hija llegara... pero no así"

"La pena no se me va a ir nunca de mi corazón, de que mi hija llegue para acá, porque yo quería que mi hija llegara como corresponde, pero no así como ella viene, pero bueno, son cosas de dios", manifestó la madre de la joven, Laura Sepúlveda.

"Yo me voy a aferrar a Dios y tengo que tener fuerza y fortaleza por mi niño, porque (Natalia) me dejó un niño, por lo cual tengo que seguir luchando por él. No me puedo decaer en ningún momento", expresó.

Los trámites de repatriación de Natalia Manríquez

La muerte de Natalia vino aparejada de múltiples complicaciones para la familia. El tema económico y de distancia, aumentó la angustia. Fue ahí que apareció el exchico reality Jorge Olivares, chileno radicado hace ocho años en Estados Unidos y quien al ver la situación se ofreció a colaborar en la repatriación del cuerpo.

"La razón es yo soy migrante en Estados Unidos, llevo ocho años, llegué de cero a este país y sé lo difícil que es empezar una vida acá y me puse en el lugar de ella y en el lugar de la familia", contó Olivares.

Desde ese momento, la familia de Natalia tuvo que pasar por una serie de reuniones, primero conseguir el pasaporte y la visa, luego viajar hasta Iowa para luego coordinar la repatriación de la trabajadora.

"Alrededor, hemos gastado casi 22 mil dólares, eso es costos de repatriación, que implica preparar el cuerpo con todos los trámites, el pasaje en avión, y después están los costos de la funeraria en Chile, que eso también lo costeamos", señaló Olivares.