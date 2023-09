Hombre de 76 años fue atropellado en pleno centro de Santiago: Conductor se dio a la fuga

09 sept. 2023 - 14:11 hrs.

¿Qué pasó?

Un hombre de 76 años fue atropellado por un vehículo en la intersección de las calles Serrano con 10 de julio, en la comuna de Santiago, Región Metropolitana.

El conductor del vehículo que cometió el acto no le prestó ayuda al hombre mayor de edad e, incluso, se dio a la fuga, hecho que quedó grabado en una cámara de seguridad.

El accidente

El desarrollo del accidente fue narrado por la hija del hombre atropellado, quien aclaró que "mi papá se vino a este sector a comprar unos repuestos para su camión".

"Él no vive en Santiago, me había visitado ese día en mi casa cuando alrededor de las 11:45 me llama por teléfono mi primo diciéndome 'monita, atropellaron al tío' y yo dije, 'pero cómo, si había tomado desayuno hace unos minutos con él'", agregó.

Luego, detalló que "mi papá estaba esperando en 10 de julio que el semáforo diera verde para poder cruzar y comprar unas plumillas para su camioneta, cuando este tipo, mientras mi papá iba cruzando, llega, dobla, no respeta el ceda al paso, lo atropella y se da a la fuga, dejándolo a su suerte".

Los testigos del accidente, junto a Carabineros, fueron quienes socorrieron al hombre accidentado, quien fue trasladado a la Posta Central.

La víctima del atropello está siendo tratado en el centro médico de una fractura en su nariz y quedó con más de diez puntos en su cabeza, entre otras lesiones.