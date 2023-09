Hija de hombre asesinado tras intentar evitar robo en un bus RED y no pago de SOAP: "Estamos con rabia de la injusticia"

09 sept. 2023 - 11:23 hrs.

¿Qué pasó?

El 14 de agosto, Juan Urrutia, de 58 años, falleció tras ser apuñalado al interior de un bus del servicio RED, en la comuna de Estación Central, Región Metropolitana.

El hombre intentó defender a una persona que estaba siendo víctima de un asalto en el vehículo. Ahora, su hija Valeria explicó en Meganoticias Alerta que el SOAP del transporte público no responderá, ya que no cubren este tipo de incidentes (homicidio).

¿Qué dijo?

Valeria Urrutia relató que la familia está "un poco más tranquila porque el tipo que mató a mi padre está detenido, pero estamos con rabia, con impotencia de la injusticia de todo lo que está pasando y de la falta de apoyo".

"Los que nos han dicho es que no hay ninguna forma (de que se concrete el pago) del seguro de pasajeros, siendo que mi papá pagó el pasaje. Entonces, ¿qué seguridad da el transporte público para llegar vivo a tu casa, para viajar tranquilo?, él venía de su trabajo", agregó la mujer.

"Ellos dicen que no tenemos derecho a recibir nada porque no está dentro de la cláusula… Y ninguna autoridad se nos acercó", aseveró.

Luego, expuso que "yo creo que a ellos no les interesa que muera la gente arriba (del transporte público) porque no tienen que pagar nada, y mientras no tengan que hacerlo, no les van a poner seguridad a las micros, lo van a dejar pasar como si nada".

"Nos contaban los choferes que de repente ellos les hacían señales de luces a los carabineros con los fiscalizadores de pasajes cuando había delincuentes arriba de la micro, pero los dejaban pasar, no los paraban para subirse a bajar a los delincuentes, entonces qué seguridad le están dando a la gente", añadió.

"Yo esto no se lo doy a nadie. Nosotros veníamos recién de superar un poco la muerte de mi mamá, y ahora vino la de mi papá. Nos destruyeron la vida completa", dijo.

"Estos tipos se suben a la micro, matan a la gente como si nada, se bajan y siguen con su vida. Este tipo siguió con su vida y otros dos también y están libres", comentó Valeria Urrutia.

Para cerrar, sentenció "no sé qué pasa con Fiscalía, que no hay orden de detención para ellos. Estoy preguntando por qué están libres los otros dos tipos, siendo que están reconocidos. ¿Hasta cuándo vamos a esperar, hasta que maten más gente?".