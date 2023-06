"No estoy capacitada para que me traten así": Practicante de pedagogía que se hizo viral fue despedida de colegio

17 jun. 2023 - 08:31 hrs.

Una joven estudiante en práctica de la carrera de Pedagogía en Educación Física, utilizó su cuenta de TikTok para revelar una dramática experiencia que vivió al hacer clases en un colegio.

La usuaria contó su experiencia trabajando con un séptimo básico y el trato que recibió por parte de los estudiantes no fue el que esperaba.

Practicante fue despedida de colegio por video viral

Alejandra Rodríguez se hizo viral en redes sociales por la situación que vivió haciendo clases.

Tras publicar el video y que su experiencia se hiciera viral, la joven de 23 años fue expulsada del colegio en que estaba haciendo su práctica.

En conversación con Las Últimas Noticias, la estudiante de pedagogía, contó lo que ocurrió el pasado jueves y que motivó su desahogó en Internet.

"Hacían lo que querían"

"Eran tres cursos y dos profesoras que supervisaban. Ayer, una se enfermó, por lo que solo había una. En un momento la que estaba conmigo salió 30 minutos a hablar con otra profesora afuera del gimnasio y me quedé sola con las 75 niñas. Las niñitas dejaron de escucharme, no me hicieron caso, hacían lo que querían", recordó Alejandra.

La estudiante explicó que "frente a las niñas, nunca colapsé, pero cuando salí del gimnasio lloré. Yo estaba súper frustrada, me sentía muy triste, angustiada, tenía impotencia. Subí el video como una forma de desahogarme, sin identificar a nadie, pero llego al colegio y me despidieron".

Además, la joven señaló que "muchos compañeros han sufrido lo mismo y cosas peores que yo en sus prácticas, porque han sido agredidos física y verbalmente. Escuchar ciertas palabras en un niño es tremendo. Quizás lo mío fue más piola, pero reconozco que no estoy capacitada para que me traten así".

Finalmente, la estudiante en practicante cuenta que desde su universidad le dijeron que "era normal, que los séptimos básicos son cursos complicados y que teníamos que seguir. Pero yo creo firmemente que la educación principal va en la casa, si tus papás o abuelos no te enseñan a ser respetuoso, no lo serás nunca. Los profesores son muy vulnerables en estos tiempos, no tienen protección".

