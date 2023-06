"Hoy día lloré": El dramático relato de alumna en práctica por experiencia haciendo clases en un colegio

16 jun. 2023 - 11:50 hrs.

"Me miran y siguen conversando", expresó Akalia, una joven estudiante en práctica de la carrera de Pedagogía en Educación Física, quien utilizó su cuenta de TikTok para revelar una dramática experiencia que vivió al hacer clases al interior de un colegio.

La usuaria contó que se encuentra trabajando con un séptimo básico y que el trato que ha recibido por parte de los estudiantes no ha sido el que esperaba.

En este sentido, la practicante detalló que se ha sentido ignorada y también ofendida por la actitud de los pequeños, por lo cual hizo sus descargos en un video.

"Se burlan de mí"

En primera instancia, Akalia dijo que "tengo un curso que es séptimo básico y hacen lo que quieren conmigo. Les doy lo mismo. Yo doy la explicación y ellas me miran y me ignoran. Así de fácil. Me miran y siguen conversando. También me responden".

"Cuando estamos haciendo las actividades, no las hacen. Juegan, se van, conversan, se quedan acostadas y yo les he explicado miles y miles de veces que el respeto es lo más importante y no solo porque soy su profesora, sino porque soy una persona", sostuvo.

Al mismo tiempo, la futura profesora aseguró que sus alumnos "también se burlan de mí. Entre ellas se 'secretean'. Se miran, se ríen. Cuando yo estoy diciéndoles que el respeto es importante y esas cosas, se tiran miradas y se dicen cosas raras que yo logro entender porque yo también tuve su edad, y se ríen de mí".

El llamado de la joven

Entre lágrimas, la joven continuó con su relato y manifestó que "este video lo hago más para desahogarme. Hoy día lloré. Esto me tiene súper mal y tampoco la idea es darles pena, pero es un llamado a educar a tus hijos e hijas. No puede ser que me traten así, porque la primera educación viene de la casa".

Por último, Akalia agregó que "estoy en proceso para ser profesora y no puede ser que yo lo esté pasando tan mal en un colegio. Yo sí creo firmemente que es por la educación que (los alumnos) tienen en sus casas, porque no todas las niñitas son así. Hay niñitas que son un amor".

La situación generó diversos comentarios en redes sociales, principalmente, de usuarios que empatizaron con ella: "No tienes por qué pasar por eso", "te entiendo mucho" y "no aguantes que te hagan sentir así", fueron algunos de los mensajes en la red social.

