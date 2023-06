Diputado Mellado tras grabar y filtrar audio del Presidente Boric: "No siento vergüenza, lo que sí hay un tema de ética"

16 jun. 2023 - 13:35 hrs.

¿Qué pasó?

En un tono desafiante, el diputado Miguel Mellado (RN) dijo este viernes que no siente vergüenza por haber filtrado el audio del Presidente Gabriel Boric, aseguró que no va a renunciar y afirmó que no ha cometido un delito, sino que sólo una falta ética. También aseveró que asumirá las consecuencias de su acción.

Mellado dio un punto de prensa en el Congreso, donde reiteró sus disculpas con el Mandatario y los ministros y parlamentarios asistentes a la reunión en Cerro Castillo, en la noche del martes pasado.

¿Qué dijo Mellado?

"Estoy disponible a conversar con el Presidente si así lo estima conveniente", aseguró Mellado, quien hasta el momento no ha conversado con nadie del Ejecutivo. También reiteró que llegó tarde a la reunión y que no estuvo cuando dieron las instrucciones de no grabar.

Al respecto, reiteró que "grabé diez minutos de una reunión de tres horas, diez minutos finales de conclusiones y compromisos de la macrozona sur, que me parece relevante guardar para recordar, y frente a petición de diversos medios los compartí de buena fe".

Añadió que "estoy aquí dando la cara, voy a asumir las consecuencias porque soy responsable, las consecuencias del partido si quieren pasarme al tribunal supremo, con mi bancada de acuerdo a lo que ellos quieran hacer, y voy a pedir al presidente de la Cámara que pase los antecdentes a la Comisión de Ética y voy a defenderme de la denuncia judicial".

Requerido por su declaración criticando la filtración y asegurando que tras aquello se quebraron las confianzas con la filtración, emitida por él antes de confesar, respondió que "no fui preciso y por eso la declaración puntual de la tarde y además porque estaban enlodando a parlamentarios que quiero mucho, que son de la región de La Araucanía".

Luego admitió que "sí, se dañan las confianzas aunque no hemos tenido mucha confianza con el Gobierno, porque ellos no han querido tener más confianza con nostros, pero no se ha dañado más de lo que estaba".

Pese a todo, él asegura que no mintió, sino que "fui impreciso, es una cosa distinta".

No siente vergüenza

Asimismo, enfatizó que "yo no voy a renunciar, porque me debo a la región de La Araucanía, la defiendo con mucha pasión, hay actos terroristas y queremos que eso se solucione de una vez por todas, asumo la responsabilidad y sus consecuencias".

Mellado recalcó que "grabé diez minutos de tres horas, diez minutos de las conclusiones del Presidente Boric y esas conclusiones las guardé para que en seis meses más se las iba a cobrar porque no queremos que hablen una cosa en privado con nosotros y otra cosa públicamente con la prensa".

Finalmente, expresó que "no siento vergüenza, lo que sí hay un tema de ética y por eso voy a pedir que me pasen a la comisión, yo creo que no he cometido delito, ha sido un tema ético".