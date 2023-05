Llegó de Colombia y le amputaron una pierna: Quién era Milton Domínguez, el hombre que murió tras golpiza de marinos

20 may. 2023 - 13:35 hrs.

¿Qué pasó?

Milton Domínguez es el nombre de la víctima de nacionalidad colombiana que murió tras sufrir una golpiza por parte de cuatro marinos en el centro de la ciudad de Iquique, región de Tarapacá, durante la madrugada del viernes 19 de mayo.

El hombre, que era un técnico en paneles solares y migró hasta Chile para trabajar en ello, entregó su testimonio al Hogar de Cristo en diciembre de 2021, donde relató cómo era su estadía en el país y cómo perdió su pierna tras contraer un hongo en su residencia sanitaria.

El relato de Milton Domínguez

"Después de que llegué a la frontera con Chile nos trajeron al colegio de la UNAP, en la Plaza Brasil. En los baños me contagié con un hongo en el pie, pero no le puse mayor atención a eso", relató Milton Domínguez al Hogar de Cristo.

"A los tres días se me volvió negro. Fui al consultorio Videla para ver si me podían ayudar, porque yo ya sabía que el dedo lo podía perder, pero me dijeron que ahí no me podían hacer la cirugía, que tenía que ir al hospital", continuó.

"Al otro día fui, pero no me pudieron atender porque no tenía carnet. Volví a la Plaza Brasil y hablé con las enfermeras que me atendieron, llamaron al hospital y me consiguieron RUT provisorio. Ahí sí me entraron de una por urgencia y al otro día me cortaron los dedos", añadió.

Domínguez dijo que a los cuatro días lo volvieron a llevar a cirugía. "Yo pensé que iban a hacerme puntos o la curación y no; cuando llegué me dijeron que me iban a cortar un pedazo más. Me aplicaron la raquídea y cuando volví a la sala de descanso y me desperté me habían cortado arriba (a la altura de la rodilla)".

"No toda la gente que migra a Chile es mala"

Milton Domínguez, quien además era huésped del Hogar de Cristo, aseveró que "no toda la gente que migra a Chile es mala, no todos son malos".

Además, en ese entonces, hizo un llamado a "conocer los campamentos donde están instalados los migrantes para que vean el pésimo estado en que se vive allá. Allá se sufre por comida, por agua y eso es difícil, la gente se cansa de estar aguantando hambre".

