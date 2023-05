Migrante venezolano en frontera Chile-Perú explica por qué no quieren volver en avión a su país: "Quitan los derechos"

01 may. 2023 - 11:02 hrs.

¿Qué pasó?

Una gran cantidad de migrantes venezolanos aún se encuentran varados en la frontera entre Chile y Perú, específicamente en territorio nacional, a la espera de que las autoridades les entreguen soluciones para poder retornar a su país natal.

Sin embargo, pese a que el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela comunicó la disposición de aviones para garantizar un eventual retorno de sus compatriotas, una pareja de migrantes varados en el paso Chacalluta explicó por qué muchos de ellos prefieren retornar en bus y no en avión.

¿Qué dijeron?

Al ser consultada sobre la realidad que vive junto a sus compatriotas en la frontera, la joven, entrevistada en Mucho Gusto, relató que "ya llevamos aquí más de una semana, no hay agua, no hay comida, no hay nada. ¿Qué más quieren de uno aquí? Yo lo que digo es que coordinen un autobús, que ellos mismos (la policía peruana) lo escolten hasta un cierto punto que ellos decidan para irnos ya".

"Hay seis niños enfermos allá arriba, por Dios, ¿qué más quieren?", agregó.

Tras preguntarle por la gente del consulado que llegó al lugar para elaborar un listado de los migrantes que se encuentran en este sitio y coordinar su retorno, respondió que "todos los días con ese listado, 'que el avión, que el avión', si es un proceso, hasta que no llenen todos los cupos del avión, no van, y hay mucha gente aquí que no se quiere ir por avión".

¿Por qué no quieren volver a Venezuela en avión?

Después de lo expuesto anteriormente, otro migrante que estaba junto a la joven complementó su posición manifestando que "al llegar en avión a Venezuela lo que le hacen a uno es maltratarlo, quitarle los derechos, el gobierno de Venezuela no sirve".

"Por eso uno va por tierra para poder llegar sin represión del gobierno. Entonces, el gobierno del Perú lo que tiene que buscar es una solución, como dijo la compañera, habilitar un bus, uno paga el pasaje, y así uno llega hasta la frontera con Ecuador y así se va yendo", detalló.

Finalmente, reclamó respecto a "¿por qué no dan una solución? Lo que dan es un atropello, entonces, ¿dónde están los Derechos Humanos? Nosotros somos humanos, no somos animales para que nos maltraten".

