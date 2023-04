Muerte de Nayara Vit: ¿Qué habría ocurrido la noche en que falleció y qué vieron los vecinos de Rodrigo del Valle?

17 abr. 2023 - 12:30 hrs.

La muerte de Nayara Vit, modelo brasileña que falleció en julio de 2021 tras caer desde el piso 12 de su edificio ubicado en Las Condes, por largos meses fue un enigma que recién dos años después comienza a vislumbrarse una probable resolución.

El pasado jueves 13 de abril, su entonces pareja, el empresario Rodrigo del Valle, fue detenido por su presunta autoría en el delito de femicidio en contra de la también deportista, quedando en prisión preventiva.

Ir a la siguiente nota

Fiscalía presentó varias pruebas que apuntan al sujeto, conviviente de Nayara al momento de su muerte, como el principal sospechoso. Entre ellas están las contradicciones que tuvo a la hora de contar a sus cercanos lo ocurrido y la revelación de audios que lo acusarían de manejar la declaración de testigos.

Meganoticias, mediante su nueva sección "Expediente Abierto", reunió en exclusiva los testimonios de los vecinos y vecinas de la pareja, la que estaba pronto a contraer matrimonio.

La fatal noche del 7 de julio de 2021

Marcela Bakit, amiga y abogada de Vit, reconstruyó la que fue la última noche con vida de la brasileña: "Ella había ido a dejar el perro a la peluquería; había llamado a la tía del jardín para decirle que al otro día iba a llevar a su hija, porque estaba un poco mañosa y la iba a regalonear".

Esa llamada decía lo siguiente: "Mañana va a estar en el jardín feliz, ayer estuvo feliz y antes de ayer también, llegó súper contenta. Pero nada, tampoco, bueno... es una niña, no... Te comenté no más para que estuvieras tranquila, que ella no está enferma, no está con fiebre, no está con nada. Solamente no la mandé para observarla".

Nayara Vit y su expareja, Rodrigo del Valle, presunto responsable de su muerte. (Captura)

Su madre, Eliane Marcos Vit, también tiene antecedentes de esa noche: "La llamé y ella estaba en el departamento de su amiga. Le pregunté: '¿Dónde está Rodrigo?'. Ella dijo: 'Debe estar trabajando, nos vamos a juntar a cenar en un restaurant acá cerca' (...) Esa fue nuestra última conversación, no percibí ninguna tristeza en ella, nada anormal".

Efectivamente, Nayara junto a Rodrigo y tres amigos llegaron a cenar a un restaurante de Las Condes. Según testimonios, ella se quejó de Óscar Torrejón, su exmarido y padre de su hija, porque no le contestaba el teléfono. Necesitaba contactarlo para pedirle que cuide a la menor, ya que el fin de semana viajará con del Valle, quien le acaba de pedir matrimonio.

Por el toque de queda de ese entonces, establecido a raíz del Estado de Excepción por la pandemia, todos se retiraron del recinto. La modelo se fue en su auto y el empresario a bordo de su moto, siendo el primero en llegar al edificio, a las 22:29 horas.

Tres días antes de su muerte, Nayara celebró su cumpleaños número 33 con su hija, Rodrigo y amigos. (Captura)

Supuestamente, Rodrigo la esperó mientras tomaba una copa de vino. En una de sus tantas declaraciones manifestó que se empezó a preocupar porque Nayara no llegaba. La llamó por teléfono, pero no contestó. En su enojo, le pegó un manotazo a un macetero que cae a la calle.

Nayara ingresó al departamento a las 23:04 horas. El empresario dice que la modelo entra y pega un portazo, tira la cartera al piso, y se mete al baño de visitas. Seis minutos después de su llegada, la brasileña muere tras caer desde su balcón.

El llamado de vecinos de la pareja

Esa noche, el servicio de Seguridad Ciudadana de Las Condes recibió cinco llamadas. La primera de ellas fue a las 23:08 minutos, efectuada por una vecina de la pareja.

"Hola, buenas noches. Estoy acá en mi departamento y se escucha una persona gritando ayuda, llantos. Se escuchó un golpe, un balazo, no sé qué será. Se escucha por la ventana, en calle Las Torcazas con Presidente Riesco. Es una mujer gritando ayuda (...) Algo veo y hay un gallo (hombre) como que está llorando, se está encogiendo, se está agarrando la cabeza. Se ve en el balcón, en la terraza", haciendo referencia al actual imputado.

La madre de la víctima aseguró a Meganoticias que "hay testimonios de personas que dijeron que escucharon gritos, que llamaron a la policía, que había una pelea en el departamento de arriba. Después, escucharon caer el cuerpo de ella. Ese vecino nunca fue citado" a declarar en la investigación.

Rodrigo del Valle está acusado por su presunta autoría en la muerte de Nayara Vit. (Captura)

¿Cuál es la hipótesis de Fiscalía?

Durante la audiencia de formalización, la fiscal Carolina Fuentes expuso que "la víctima llegó a su domicilio. Al ingresar a su departamento que compartía con su hija y su conviviente, se produce una discusión con él, durante la cual él la agrede físicamente, ejerciendo fuerza sobre el cuerpo de la víctima, fracturando el quinto metacarpo de su mano izquierda".

"Debido a los gritos de ella por el dolor causado, al intentar pedir auxilio, el imputado con una de sus manos cubre su boca en señal de acallamiento, para luego apretar su cuello, intentando ahogarla o sofocarla", agregó.

Acto seguido, "con la finalidad de darle la muerte, la lanza desde una de las terrazas del inmueble, ubicada en el piso 12 del edificio", sostuvo la persecutora.

Revisa el primer capítulo de "Expediente Abierto"

Este artículo informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

Denuncia Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455. El número se puede marcar tanto en teléfono fijo como en el celular y desde ahí brindan orientación para ayudar a víctimas de maltrato o te guían con los mecanismos para realizar una denuncia.

Todo sobre Nayara Vit