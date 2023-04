Fue detenido este jueves: La vez que Rodrigo del Valle, expareja de Nayara Vit, habló sobre su muerte

13 abr. 2023 - 17:30 hrs.

El 7 de julio de 2021 se informó la muerte de la conocida modelo brasileña Nayara Vit, de 33 años, luego de caer del piso 12 del edificio en que ella vivía con su entonces pareja, Rodrigo del Valle.

En primera instancia, el hombre sostuvo que se había tratado de un suicidio, una vez que ella saltara desde una ventana de la vivienda. Sin embargo, la familia de Nayara no compartió su versión y dejó en claro que ella no estaba pasando por un cuadro de depresión.

La detención de Rodrigo del Valle

El episodio derivó en una exhaustiva investigación que no descartó ninguna hipótesis y que este jueves, a un año y nueve meses de la muerte de la modelo, terminó en la detención de Rodrigo del Valle.

La información fue ratificada por la Fiscalía, que confirmó una orden de detención en contra de la expareja de Nayara y su posterior arresto en el contexto del delito de "feminicidio".

Al mismo tiempo, la fiscal jefe de Género, Carolina Fuentes Remy-Maillet, aclaró que este viernes 14 de abril se realizará la audiencia de control de detención y formalización del hombre.

Nayara Vit y su expareja Rodrigo del Valle

"No entiendo la razón por la que ella ya no está con nosotros"

A más de 4 meses de la muerte de Nayara, es decir, en noviembre del 2021, Rodrigo del Valle habló acerca de su muerte y sus palabras quedaron expuestas a través de un comunicado, informó Radio ADN.

En ese momento, manifestó que "recordar cómo fue mi último día con Nayara me produce gran dolor, sobre todo porque aún no entiendo la razón por la cual ella ya no está con nosotros".

Nayara Vit

"Lamento que algunas personas hayan aprovechado este doloroso hecho para ganar figuración pública e intentar obtener créditos personales a través de la difusión de elucubraciones y mentiras, dejando plasmado en los medios de comunicación información falaz que solo causa más daño a quienes queríamos a Nayara", expresó.

Por último, del Valle hizo hincapié en las diligencias, afirmando ser inocente y que de esta forma se pudiese conocer la verdad acerca del deceso de Nayara.

"Confío, sin embargo, en que la investigación que lleva adelante la Fiscalía será acuciosa y con dedicación a la verdad y no a las especulaciones, para que se pueda dar certeza sobre cómo ocurrieron los hechos pues, solo así, su hija, su familia y todos los que tuvimos la oportunidad de conocer y amar a Nayara, podremos encontrar algo de paz y consuelo", añadió.

Pese a sus declaraciones, y luego de las sospechas de la familia de Nayara y las investigaciones en el caso, el hombre fue arrestado este jueves, acusado del femicidio de la modelo.

Este artículo informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

Denuncia Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455. El número se puede marcar tanto en teléfono fijo como en el celular y desde ahí brindan orientación para ayudar a víctimas de maltrato o te guían con los mecanismos para realizar una denuncia.

