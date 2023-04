Amiga de Nayara Vit tras detención de Rodrigo del Valle: "La convicción desde el día uno fue que no era un accidente"

14 abr. 2023 - 10:30 hrs.

¿Qué pasó?

Marcela Bakit, amiga y exabogada de Nayara Vit, la modelo que falleció en julio de 2021 tras caer de un edificio, se refirió a la detención de Rodrigo del Valle, acusado por el delito de femicidio de la brasileña, quien era su pareja en ese entonces.

La modelo de 33 años murió luego de caer desde el piso 12 del edificio que compartía con su entonces pareja. Nayara también era madre de una niña de 4 años, fruto de una relación pasada.

En primera instancia, Rodrigo del Valle sostuvo que se había tratado de un suicidio, luego de que ella supuestamente saltara desde una ventana de la vivienda. Sin embargo, la familia de Nayara no compartió su versión.

El pasado jueves 13 de abril, del Valle fue detenido tras ser acusado por el delito de femicidio y este viernes se realiza su control de detención y formalización en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago.

"La convicción desde el día uno fue que ella no se había suicidado"

Marcela Bakit, en conversación con el matinal "Mucho Gusto" de Mega, señaló que: "No pensé que iba a llegar este día, ha sido doloroso, todavía no puedo creer que esto pueda ser. La convicción desde el día uno fue que ella no se había suicidado, que no era un accidente".

Bakit, quien se mantiene en contacto con la familia de Nayara en Brasil, señaló que la madre de la modelo está destrozada. "Ayer supo —de la detención—, de hecho, no creía. Ella está devastada, no puede hablar con nadie", añadió.

Nayara "era una persona que amaba demasiado la vida, y amaba a su hija por sobre todas las cosas", indicó su amiga, quien también agregó que la detención de Rodrigo del Valle genera "sentimientos muy encontrados, la emoción, el sentir que no estuvo mal la convicción hasta el final".

La relación entre Nayara y Rodrigo del Valle

La amiga de Nayara también se refirió a la relación entre la modelo y del Valle. "Para mí se me transforma en un sospechoso porque fue una relación tan relámpago, estaba bien con su expareja, el papá de su hija, habían vuelto, y de repente aparece él, una relación de meses, ella estaba emocionada que había conocido el amor de su vida", relató.

En el momento en que Nayara le presentó a Rodrigo, Marcela tuvo un mal presentimiento. "La presentación fue por Zoom y yo sentí en el corazón, no lo puedo explicar, que yo la iba a peder o las perdíamos, sentí eso profundamente".

Uno de los momentos que más impactó a Marcela Bakit fue cuando Rodrigo echó a la calle a Nayara con su hija una noche de mayo de 2021. "Eso a mí no se me pudo sacar de la cabeza y el mismo hecho de sentir que se estaba equivocando, se lo hice saber", precisó.

Para Nayara, Rodrigo "era la persona perfecta, estaba totalmente encandilada. Pasaron dos meses y para mí fue un shock cuando me llamó Óscar —expareja de Nayara— y me contó que se había suicidado. Fue muy fuerte que me dijeran suicidio".

El último día de vida de Nayara, salió a comer con su pareja y habrían mantenido una discusión. "Ella no quería estar sola en esa comida y para mí eso hoy es muy decidor", indicó su amiga, para luego acotar que "ese día hubo discusión, hay gente que vio que se cayó un macetero, hay gente que dicen que escucharon la pelea".

"Hay un lapso en que ella muere y él no bajó a verla, a ver si esta viva o muerta, pero creo que cualquier persona baja a ver a otra si se cae. Para mí, si fuera un accidente, él habría sido el primero en decir que fue un accidente y no lo hizo. Habló de suicidio y al saber lo mucho que ella amaba vivir, no me cabía en la cabeza", finalizó la amiga, quien también precisó que Rodrigo del Valle no acudió al funeral de Nayara Vit.

Este artículo informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

Denuncia Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455. El número se puede marcar tanto en teléfono fijo como en el celular y desde ahí brindan orientación para ayudar a víctimas de maltrato o te guían con los mecanismos para realizar una denuncia.

