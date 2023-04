"Le quitaron la vida a mi hija y ya no soy feliz": Mamá de carabinera asesinada en Quilpué

01 abr. 2023 - 10:20 hrs.

¿Qué pasó?

La madre de la carabinera Rita Olivares, asesinada el pasado domingo en la comuna de Quilpué, conversó con Meganoticias Alerta sobre la muerte de su hija, quien fue baleada en medio de un procedimiento.

María Raio manifestó la angustia que ha sentido durante estos días, y lo mucho que extraña a Rita desde que falleció.

¿Qué dijo?

"Han estado todos los vecinos al lado nuestro. Han venido amigas de mi hija, porque ella tenía muchas amigas, y me han venido a saludar. Han compartido conmigo, me han acompañado, pero la tristeza que yo tengo, aunque me acompañen las amigas de mi hija, no me la van a recuperar porque la echo de menos", expresó.

"Yo quisiera que ella estuviera conmigo, me acompañara como lo hacíamos antes cuando ella estaba acá, pero no está y eso me duele mucho. Estoy muy triste", agregó.

Asimismo, señaló que se encuentra "muy triste, no sé si algún día se me pasará esto. La echo de menos, ando todo el día pensando en ella, la miro, miro su foto, me pongo a llorar... Necesito abrazarla, besarla, hablar con ella, compartir con ella, como lo hacíamos cuando estaba viva".

"Me duele el alma"

"Le quitaron la vida a mi hija y ya no soy feliz. Estoy triste, muy triste. Me duele el pecho, me duele el corazón, me duele mi alma, me duele todo", dijo María Raio.

Al ser consultada por qué decidió hablar, argumentó que "no sé si servirá de algo para que se haga justicia, para que lo que le pasó a mi hija no siga pasando, porque han pasado tantas cosas que ya no debería seguir sucediendo. Decidí hablar para que hagan algo por lo que pasó a mi niña".

"Seguía trabajando por los niños"

"Siempre conversaba con ella y le decía 'mi reinita, ¿por qué no te retiras?, porque ya está bueno, la cosa está muy mala, te puede pasar cualquier cosa, me da miedo, no estoy tranquila cuando sales a trabajar, tienes dos chiquititos'. Y ella me decía 'mamita, tengo que cumplir porque me gusta mi trabajo y tengo que terminar para tener un futuro mejor para mis hijos'. Por eso siguió trabajando, lo hacía por los niños", contó la madre de la uniformada.

"Estaba enamorada de su trabajo. Era una niña muy responsable, muy trabajadora. No descansaba, vivía trabajando, con los niños en su casa", aseguró.

Los hijos de Rita Olivares

Respecto a cómo se encuentran los hijos de la funcionaria, respondió que "están mal, muy mal, sobre todo el de 15 años. A cada rato se acuerda, y recuerda cuando paseaba con su mamá... que no se compraba ropa para ella, porque quería todo por sus hijos. Entonces, el niño llora, se da vuelta para acá y para allá".

"El chiquitito no está tan triste. Anda inquieto... pero el de 15 años está muy dañado, triste, tiene mucha pena, incluso a veces se pone a llorar y llora mucho", indicó.

Respecto a los siete detenidos por el asesinado de su hija, afirmó que "algo me tranquiliza, pero yo lo que deseo es que se haga justicia, porque pasan cosas y pasan de nuevo y vuele a pasar".