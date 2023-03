Diputada Cordero reafirma dichos contra senadora Campillai: "¿Cómo voy a ofrecer disculpas por un diagnóstico?"

24 mar. 2023 - 11:45 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este viernes, la diputada María Luisa Cordero se refirió a sus graves acusaciones contra la senadora Fabiola Campillai, luego de asegurar que la legisladora de la Cámara Alta puede ver, a pesar de las lesiones que le dejó en el rostro una bomba lacrimógena lanzada por un carabinero en el marco del estallido social.

Cordero se defendió de las críticas transversales que ha recibido tras sus dichos, y aseguró que no le ofrecerá disculpas a Campillai.

¿Qué dijo la diputada Cordero?

"Yo no vengo de la farándula, tengo 53 años de médico, he hecho pasantías en el extranjero, tengo una tremenda formación", comentó la parlamentaria en entrevista con Chilevisión.

"Lo que pasa es que la mafia marxista no deja avanzar las leyes de los momios y yo estoy bajo el paraguas de un partido momio", expresó.

Descarta ofrecer disculpas

Al ser consultada si le ofrecerá disculpas a la senadora, la diputada respondió tajantemente: "Cómo voy a ofrecer disculpas por un diagnóstico, o sea, los médicos cuando hacemos un diagnóstico, ¿tenemos que deshacernos en palabra y en buenismos de matinal?".

"Yo dije que ella no es ciega, mantiene un ojo que mantiene la visión. En vez de estarme agrediendo, si fuéramos sinceramente solidarios y buenas personas y no una manga de cobardes acomodaticios, como lo son, dirían qué bueno que tiene mantención de visión en un ojo", insistió la psiquiatra.

"Yo hablo desde mi conocimiento y mi interés por los demás, ¿lo pueden entender eso?", señaló, argumentando que sus dichos eran para "darle la alegría de que ella tiene la esperanza de recuperar su ojo".

"Tengo genoma español"

"Qué me vienen a pedir a mí estándares de comportamiento en la Cámara, si es un horror”, acusó.

En esa línea, Cordero aseguró que sus declaraciones se deben a que "tengo genoma español y más encima de un campesino del norte de España".

"No he sido ninguna descarada, no he matado a nadie, no he incendiado ninguna iglesia, no he destrozado, no hago ninguna maldad, simplemente tengo una vocación de servicio distinta. Tengo mi celular reventado de mensajes de adhesión de la gente que votó y la que no votó por mí", manifestó.

Por último, sobre la ceguera de Campillai, la médico expresó: "Ella trabaja, camina, participa. Ella tiene un cerebro funcionando, es una persona incorporada nada menos que a la Cámara de Senadores, tiene unos seguidores, dónde está la gravedad de su condición... ella tiene una secuela de un accidente", recalcó.

