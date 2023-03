"Es una bajeza": Senado apoya a Fabiola Campillai ante grave acusación de diputada Cordero

22 mar. 2023 - 19:48 hrs.

¿Qué pasó?

En la sesión en Sala realizada en la tarde de este miércoles en el Senado, los parlamentarios manifestaron su apoyo a la senadora Fabiolla Campillai (independiente), luego de que la diputada María Luisa Cordero (independiente) realizara graves acusaciones en su contra.

Fue en un programa de Radio El Conquistador que la psiquiatra señaló que "se descubrió" que Campillai puede ver, pese a las lesiones que le dejó la bomba lacrimógena que le llegó en su rostro, en el marco del estallido social.

Los dichos de Cordero

"La señora Campillai, se descubrió que ve. ¿Se acuerdan que yo dije que votó y que le achuntó al hoyo de la urna?, porque ella tiene un ojo bueno, ella no es totalmente ciega. Tiene un ojo que le funciona", señaló la diputada.

ATON

En ese sentido, continuó: "el otro día un cabro la pilló hablando por celular en un pasillo, y le sacó una toma y la subió a las redes. Ella no es ciega total".

"Entonces, ella manda a quemar el país y manda a quemar los metros y qué sé yo... No es ciega, tiene un ojo bueno", insistió.

Oficio del Senado

Fue el senador Fidel Espinoza (PS) quien solicitó la palabra en la sesión para sugerir que "le podamos pedir a la Mesa de la Cámara y a la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados que actué en relación a los graves hechos que ocurrieron en las últimas horas con una diputada".

"Yo quiero condenar este ataque innecesario de una parlamentaria diputada a una senadora que todo el país sabe que ha sufrido condiciones inhumanas, incluso para desempeñar su labor. Este es un ataque innecesario, a título de nada, mintiendo abiertamente y ofendiendo a nuestra senadora Campillai", agregó.

La Cámara Alta acordó tomar su sugerencia de Espinoza y aprobó realizar un oficio para enviar a la Cámara de Diputadas y Diputados.

ATON

Apoyo de senadores

"Estos dichos son violentos, son revictimizantes contra un miembro de nuestra bancada", sentenció la senadora Yasna Provoste (DC).

Por su parte, Ricardo Lagos Weber (PPD), manifestó que "lo que conocimos el día de hoy es una bajeza. Uno cree que no era posible descender un peldaño más en la falta de humanidad a la hora de tratarnos entre colegas, entre chilenos, luego del drama que ha vivido la senadora Campillai".

En tanto, la parlamentaria Paulina Nuñez (RN), señaló que Cordero "es diputada independiente de Renovación Nacional y ese no es el espíritu de nuestro partido. A mí me da vergüenza que forme parte de la bancada de diputados y diputadas de Renovación Nacional, porque no nos representa".

El presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI), recalcó lo "inaceptable que resultan este tipo de expresiones, que violentan el sentido del entendimiento de nuestro país y relativizan temas que son extremadamente severos. Así que senadora Campillai, a nombre mío y de toda la corporación, siéntase respaldada en estos momentos, que obviamente son ingratos".

¿Qué dijo Campillai?

Ante las palabras de sus colegas, la senadora Campillai agradeció "este apoyo que hoy me están dando, de verdad no entiendo cómo una persona trabajadora del área de la salud, no entiende lo que está haciendo hoy".

"Esta es una nueva revictimización, en la cual muchas veces he querido no haber vivido, he querido no recordarla. Cuántas veces tuve operaciones en las cuales, cuando salía de la sala, eran dolores tremendos, que ni se pueden imaginar", sostuvo.

"A lo largo de este tiempo he tratado de salir adelante, porque al peinarme todos los días me doy cuenta de lo que me ocurrió de nuevo. Al no poder admirar a mis hijos o a mi esposo, vuelvo a recordar lo que me pasó. Es terrible vivir lo que yo viví", añadió.

Finalmente expresó que "ojalá se pueda hacer algo, porque ella no puede volver a decir estas cosas".

Al terminar sus palabras, rompió en llanto y algunos senadores se acercaron para entregar su apoyo.

ATON

¿Qué dijo el Gobierno?

La ministra del Interior, Carolina Tohá, aseveró que "estamos acostumbrados a estos arteros de la diputada, pero en esta ocasión se trató de un ataque inhumano".

"Fue una bajeza. La senadora Campillai cuenta con nuestra solidaridad y nuestro apoyo, y realmente la diputada Cordero no está en condiciones, ni siquiera a la altura, para insultar a la senadora como lo hizo hoy, y no solo a ella, creo que mucha gente se siente insultada por esta declaración", sentenció.