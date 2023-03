¿Tonka Tomicic podría ser formalizada por el Caso Relojes VIP? Revisa lo que dicen los expertos

23 mar. 2023 - 15:30 hrs.

¿Qué pasó?

La animadora de televisión Tonka Tomicic continúa estando relacionada con el Caso Relojes VIP, debido a que su expareja, Marco Antonio López "Parived", es imputado en la investigación de contrabando de joyas y relojes.

Si bien la conductora no ha sido formalizada en la investigación, diversos antecedentes la vinculan con el caso.

Por ejemplo, Tomicic facilitó 76 cheques bancarios relacionados con Luis Vásquez, hoy imputado y en prisión preventiva por su presunta participación en los delitos investigados.

En el ámbito económico personal, enfrentó 14 demandas entre 2020 y 2021, por adeudar más de $2.300 millones, ya sea de forma directa o de manera indirecta, como aval de Parived, según reveló Mega Investiga.

Adicionalmente, en 2018, habría vendido su departamento de Vitacura —el cual fue allanado en el marco de la investigación—. La transacción la hizo bajo la modalidad de leaseback, lo que significa que tras la venta le arrendó el inmueble al mismo banco y ahora paga un monto mensual de $11 millones por habitar en él.

¿Podrían formalizar a Tonka Tomicic?

El abogado especialista en derecho comercial, bancario y procesal, Mario Espinoza, analizó los escenarios a los que podría enfrentarse la también modelo.

"El curso legal de una deuda impaga es que se judicialice en un minuto. Otra cosa distinta es la participación o responsabilidad penal que pueda tener su marido o exmarido y ella, por supuesto, que si esos dineros se utilizaron para financiar negocios de hechos o actos que puedan revestir el carácter de delito, es otro tema", explicó a "Mucho Gusto".

Espinoza detalló que si durante la investigación "se considerara, por ejemplo, que Tonka ha sido encubridora de su marido, no es responsable penalmente porque eso no tiene pena asociada. El encubrimiento de parientes no está penado por la ley si solamente ocultó o ayudó a su marido a esconderse, ocultó los hechos, relojes, etc., eso se llama encubrimiento y no está penado por ley".

En esa línea, la exfiscal Marisa Navarrete acotó que si bien el encubrimiento "en un principio no es delito", sí podría ser considerado como tal en caso de "estar frente a otros delitos como el lavado de activos".

Demandas civiles

Respecto a las demandas civiles que enfrentó la animadora por más de $2.300 millones impagos, la exfiscal detalló al matinal de Mega que: "Cuando hay juicios civiles, el principal objetivo es obtener el pago de una deuda y los elementos que establece la ley".

En dichos procedimientos penales "lo más agresivo es el embargo de bienes, si yo no tengo como pagarlo o no lo pago, se me embargan bienes en mi propiedad. Se rematan y se hace pago al acreedor con el remate. En el juicio civil no existe la posibilidad de que la persona quede presa", precisó Navarrete.

La abogada también detalló que "con los antecedentes que podría haber uno podría decir que contribución hay", haciendo alusión a los cheques de Tomicic que están involucrados en el Caso Relojes. Sin embargo, también sería necesario probar que la comunicadora tenía conocimiento de la situación en la que estaba.

"El conjunto de elementos que existen en la investigación es lo que va a poder llevar a un convencimiento o no, a la Fiscalía y al juez, de que ella tuvo conocimiento, por lo tanto, tuvo un nivel de participación en el delito y eso es super importante. Hasta el momento no existe, si no, estaría formalizada", acotó la exfiscal.

"Hasta el momento, los elementos que hay dan cuenta de que está contribuyendo a un delito. Ahora, el límite para pasar a imputada tiene que ver con antecedentes que den cuenta que ella participaba dolosamente en este delito", argumentó Navarrete, explicando que si se dan a conocer elementos que involucren su eventual participación en los ilícitos, Tonka Tomicic podría ser formalizada.

Este artículo informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

