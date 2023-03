"Estaba alterado y no quiso ir voluntariamente": Carabinero contradice versión de Jorge Valdivia tras control policial

21 mar. 2023 - 11:30 hrs.

¿Qué pasó?

Nuevos antecedentes se conocieron sobre el polémico control de identidad que protagonizó el exfutbolista Jorge Valdivia, el 24 de enero pasado, en la comuna de Vitacura, en la Región Metropolitana.

La versión de Valdivia

De acuerdo a la versión entregada por el "Mago", fue "agredido, humillado y tratado como delincuente" por uno de los carabineros que llevó a cabo el procedimiento.

El exjugador de Colo Colo contó en una entrevista brindada a TVN que, luego de haber ido a jugar pádel, salió a caminar solo y posteriormente llegó su hermano Claudio y comenzaron a conversar sentados en una cuneta, hasta que arribó una patrulla de Carabineros.

Personal policial le solicitó los carnets de identidad a los dos hermanos Valdivia y, mientras Claudio lo mostró, Jorge no portaba el suyo, ya que lo tenía en el auto que estaba estacionado en un servicentro cercano.

Jorge y Claudio Valdivia (Instagram)

"'No lo tengo porque vengo caminando, pero está allá atrás', le dije en alusión al auto en el servicentro. De inmediato me dice 'ocultación de identidad, te vas detenido', y me esposa", relató Valdivia, para luego agregar que "el problema no es que me haya subido al auto, sino que me pegó. Me iba empujando, me agarró de atrás y arriba como un delincuente, por estar sentado en la cuneta".

Otro de los temas que trató el exseleccionado nacional en la entrevista fue asegurar que, tras comprobar su identidad, lo liberaron, y que por la detención: "Nunca quedó un registro en la comisaría".

El actuar de los carabineros fue cuestionado por el exjugador, quien también llamó a la diputada Maite Orsini para saber qué procedía hacer en esos casos. Ante esto, la parlamentaria llamó a la generala Karina Soza, en un episodio conocido como "telefonazo", y luego, el ex 10 de "La Roja" se reunió con tres generales de la institución.

Carabinero contradice versión de Valdivia

Sin embargo, el testimonio de Valdivia fue contradecido por Carabineros. El abogado Claudio González, representante de uno de los efectivos que participó en el procedimiento, informó la versión del policía a Canal 13.

En esa línea detalló que los efectivos "ven a una persona, en este caso a Jorge Valdivia, a las 3:30 de la mañana sentado en la acera, en una calle de alto tráfico vehicular, donde una persona no puede estar sentada con los pies hacia la calzada. Ameritaba un control de identidad, se daban los requisitos establecidos en la ley".

El abogado detalló que considerando que Valdivia no portada su cédula de identidad, el procedimiento debe continuar en la comisaría de acuerdo a la legislación actual. El hecho de haberlo esposado para trasladarlo también se justifica en el actuar de Valdivia, quien se encontraba alterado, afirmó.

"La decisión de esposarlo es una decisión discrecional de los funcionarios policiales y se dio, en este caso, debido a la seguridad tanto de Jorge Valdivia como de los funcionarios policiales, en atención a que el señor Jorge Valdivia estaba alterado y no quiso ir voluntariamente a la unidad policial", detalló González.

Aton / Archivo

El representante de uno de los carabineros también explicó que, a diferencia de lo que dijo Valdivia, de que su detención nunca fue anotada, el libro de la 37° Comisaría de Vitacura sí cuenta con el registro del control policial del exfutbolista.

De acuerdo al documento mostrado en el reportaje, el libro precisa que a las 03:50 del 24 de enero de 2023, a Jorge Valdivia se le realizó un "control efectivo".

"Los funcionarios policiales terminaban su turno a las 8 de la mañana, se terminaba el turno y antes de terminarlo, ese libro ya estaba con la información correspondiente", puntualizó el abogado.

