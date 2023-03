"Me sentí muy humillado": Jorge Valdivia explica incidente con Carabineros y acusa que funcionarios lo agredieron

11 mar. 2023 - 07:15 hrs.

¿Qué pasó?

Hace algunos días, se dieron a conocer imágenes en las que se podía ver a Jorge Valdivia, siendo parte de un polémico control policial, donde incluso, el exfutbolista aparecía sin polera en la vía pública.

A una semana de que esas imágenes vieran la luz, el "Mago" explicó su versión de los hechos a 24 Horas en una entrevista en la que aseguró que fue agredido y detenido sin motivo por parte de personal policial.

Agresiones y detención injusta

Valdivia entregó detalles de su detención el pasado 25 de enero, y aseguró haber sido "agredido, humillado y tratado como delincuente" por uno de los carabineros que llevó a cabo el procedimiento.

Cuenta que venía de jugar pádel y que posteriormente salió a caminar solo. Horas después llegó su hermano, quien lo acompañó a hasta que llegó Carabineros al lugar donde se encontraban y les realizaron un control de identidad.

"A la media hora llegó una patrulla de Carabineros. Uno de ellos desabrochó la funda del arma, se pone la mano en el arma. Yo estaba con un polerón capucha, con gorro de lana -la gente que me conoce sabe que siempre ando con gorro de lana-, el carabinero me preguntó '¿qué estaba haciendo?'. 'Lo que estás viendo, conversando con mi hermano', le respondo", dijo Valdivia al citado medio.

Minutos después, el exjugador de Colo Colo cuenta que su hermano mostró su carnet de identidad y la policía se lo devolvió, pero él no llevaba a mano su cédula, por lo que procedieron a detenerlo y lo llevaron a la comisaría. Sin embargo, Jorge denuncia que recibió un trato violento.

"Un carabinero mostró actitud agresiva, prepotente, intimidante. No estoy acostumbrado que saquen un arma para bajar los vidrios, menos un policía. Le pidieron el carnet de identidad a mi hermano y el carabinero, después que identifica a Claudio, se lo devuelve y pide el mío. 'No lo tengo porque vengo caminando, pero está allá atrás', le dije en alusión al auto en el servicentro. De inmediato me dice 'ocultación de identidad, te vas detenido', y me esposa", explica.

"Me sentí muy humillado"

"Me esposa el carabinero y el problema no es que me haya subido al auto, sino que me pegó. Me iba empujando, me agarró de atrás y arriba como un delincuente, por estar sentado en la cuneta", consignó Valdivia.

El otrora "10" de La Roja, cuenta que fue una mala experiencia. "Me sentí muy humillado por ese carabinero, no por la institución".

Daniela Aránguiz declaró en Fiscalía

En la mañana de este viernes, Daniela Aránguiz, exesposa de Valdivia, llegó hasta la Fiscalía para entregar declaración, en el marco del caso "telefonazo" que involucra a Jorge, y a la diputada Maite Orsini. Por ahora, el ministerio público no va a requerir la declaración de Jorge Valdivia para la investigación del caso.