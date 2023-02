Por aviones que no se están usando para combatir incendios: Ministra de Defensa se desmarca de acusaciones

16 feb. 2023 - 21:26 hrs.

¿Qué pasó?

La ministra de Defensa, Maya Fernández, se refirió en exclusiva con Meganoticias a las acusaciones que deslizó el diputado independiente, Andrés Jouannet, quien apuntó al Gobierno, tras asegurar que existían aviones para combatir incendios y no se estaban ocupando.

¿Qué dijo el diputado?

El parlamentario culpó a las decisiones políticas del Ejecutivo del retraso en la implementación que habrían tenido los aviones "Hércules" C-130 de Conaf para ponerse en combate del fuego".

"Esos aviones tienen la misma capacidad del Ten Tanker... Están guardados desde el 2019 porque, por decisión de Defensa, no se ha adquirido equipamiento", señaló Jouannet. "Los dos Hércules no estaban listos por una decisión política", agregó.

Los dichos del diputado independiente generó la respuesta del propio Presidente Boric. “Es bien lamentable cuando yo creo que ha quedado en evidencia ante todos que el Gobierno ha estado desplegado desde el día uno y que haya intentos pequeños de personas para tratar de sacar provecho político de estas cosas”, replicó el Mandatario.

La respuesta de Maya Fernández

En tanto, la secretaria de Estado afirmó que estos aviones responden a "proyectos de inversión (...) se presentó en un momento un proyecto en 2019, yo no estaba en 2019, que incluía la compra de dos aviones con kit de incendios. En el 2020, en el decreto, viene la compra de los aviones, pero no el kit".



"Las razones no las tengo, no era ministra de Defensa (...) puede ser que tenga una evaluación técnica, yo no quiero hacer un juicio de valor, pero eso fue lo que ocurrió", sostuvo.

"Nos enteramos hace poco de esta posibilidad de un kit... se tiene que estar evaluando ahora el presupuesto para poder comprarlo y adquirirlo para estos aviones", cerró.