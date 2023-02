Presidente Boric responde a dichos de diputado Jouannet sobre retraso en servicio de aviones "Hércules" de Conaf

16 feb. 2023 - 16:40 hrs.

¿Qué pasó?

En el contexto de los trabajos que ha realizado el Gobierno en las localidades afectadas por los incendios, el diputado Andrés Jouannet culpó a las decisiones políticas del Ejecutivo del retraso en la implementación que habrían tenido los aviones "Hércules" C-130 de Conaf para ponerse en combate del fuego.

El parlamentario por la región de La Araucanía señaló que no estuvieron operativos a tiempo pese a tener una alta capacidad de almacenamiento de agua, incluso comparable con otras conocidas aeronaves dedicadas a las descargas en emergencias de este mismo tipo.

Los dichos de Andrés Jouannet

"Esos aviones tienen la misma capacidad del Ten Tanker... Están guardados desde el 2019 porque, por decisión de Defensa, no se ha adquirido equipamiento", señaló Jouannet.

"Los dos Hércules no estaban listos por una decisión política".

"El Presidente es el primer responsable. Aquí no hubo prevención", acotó.

La respuesta del Presidente

“Es bien lamentable cuando yo creo que ha quedado en evidencia ante todos que el Gobierno ha estado desplegado desde el día uno y que haya intentos pequeños de personas para tratar de sacar provecho político de estas cosas”, replicó.

“Que se investigue todo lo que haya que investigar, yo en eso no solamente no tengo ningún problema, sino que lo aliento. Pero que no traten de sacar ventaja de la tragedia del resto”.

Trabajo político en conjunto

El Presidente hizo énfasis en que las zonas afectadas requieren de un alineamiento político que no demore la entrega de ayudas ni que desvíe el foco de la atención a otro escenario que no sea las personas que perdieron sus hogares por los incendios.

“Mejor que los diputados y los parlamentarios, que hemos visto a varios, me ha tocado ver a varios, incluso de otras regiones, en terreno y no buscando la cámara… En este momento se requiere ayuda, no confrontación”, señaló.

“Acá a la gente no le importa si el diputado Jouannet es del Partido Amarillos… Acá todos tenemos que trabajar juntos, sin mirar el color político, porque a la gente no le importa esa diferencia a la hora de ponerse de pie”, cerró.

Diputado Jouannet cuestiona falta de prevención

El parlamentario fue entrevistado por Florencia Vial en Mega Plus y estas fueron sus palabras:

