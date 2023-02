Se graduó de enfermero, dijo que no aprendió lo que le enseñaron y la universidad le quitó el título

15 feb. 2023 - 13:30 hrs.

Lo que parecía una simple broma en TikTok, terminó con serias consecuencias para un grupo de egresados universitarios en Venezuela, afectando especialmente a quien habría sido el mejor estudiante de la promoción.

Resulta que previo a la ceremonia de titulación, varios compañeros de curso protagonizaron un video en el que aseguraban que lograron graduarse sin haberse aprendido las respectivas materias impartidas por la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada (Unefa).

El registro se hizo tan popular en la red social que llegó a manos de altas autoridades del recinto estudiantil, quienes decidieron retirarle el título a todos los involucrados, incluyendo a Jonathan de Jesús, uno de los protagonistas y supuestamente el alumno con el promedio más alto de su generación.

A través de su cuenta de TikTok, Jonathan dio a conocer su caso y realizó fuertes descargos en contra de la Unefa, acusando que se trata de una "injusticia" y que no aceptará lo que le ofrece la universidad, a menos que le devuelvan su título.

Revisa el polémico video de los recién graduados

Por lo que manifiestan los participantes del video y los comentarios de otros usuarios, los implicados —entre ellos Jonathan— serían recién graduados de la carrera de Enfermería o de una relacionada con la salud.

Esto, porque señalan "me gradué sin saber inyectar", "me gradué sin saber los signos vitales", "me gradué sin hacer intervenciones en enfermería", "me gradué copiando en los exámenes", "me gradué sin saber nada", entre otros epítetos.

La gran mayoría de los usuarios que comentaron el video está de acuerdo con la polémica decisión de la universidad, pues sostienen que a este tipo de profesionales no se les puede confiar la vida si es que no tienen los conocimientos adecuados.

El reclamo de Jonathan de Jesús

En un video que tiene más de 700 mil reproducciones, el afectado cuenta su versión de los hechos, asegurando que "Dios tiene la última palabra, no la Unefa".

Según aseguró Jonathan de Jesús, el controversial video fue publicado en TikTok después de haber recibido el título. Debido a ese registro, "nos implicaron como 'personas que manchamos el nombre de la universidad', cuando el video claramente tenía la etiqueta de humor".

Además de pedir disculpas por el video, la universidad les aplicó un castigo que consistía en realizar un curso de nivelación durante un mes, "cosa que a mi persona, el único de los 14 involucrados, le pareció injusto y decidió no aceptar dicho castigo", dijo el egresado afectado.

"¿Hasta cuándo quedarnos callados y no pelear por nuestro derecho? Yo cumplí con las unidades de crédito y tuve las mejores notas (...) tuve el privilegio de dar el discurso de graduación que escucharon todas las autoridades de la Unefa", concluyó.

