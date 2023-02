¿Qué es un royalty? Conoce lo que significa el término y si aplica para las empresas forestales

15 feb. 2023 - 18:30 hrs.

¿Qué pasó?

En el contexto de las declaraciones de la ministra del Interior, Carolina Tohá, sobre la posibilidad de establecer un royalty a las empresas forestales, podría surgir la interrogante sobre qué significa este término.

La secretaria de Estado aseguró que la idea no está contemplada en la agenda tributaria del Gobierno, tema que abordó debido a los dichos de su par de Agricultura, Esteban Valenzuela, quien hace pocos días se abrió a la posibilidad de un royalty forestal en conversación con Emol.

"Acá tiene que haber un nuevo trato, y parte de ese nuevo trato es que una parte de la tributación quede en los territorios", señaló Valenzuela.

Royalty, su significado y cómo se aplica

El término hace referencia a una especie de "regalía" que debe pagar quien explota un recurso no renovable en un país. Cabe destacar que el pago no consiste en un impuesto, sino a "el ejercicio de un derecho a".

Un ejemplo se encuentra en las empresas mineras que poseen royalty, las que deben pagar para poder extraer los minerales que luego comercializan. Esto porque los minerales que sacan son de naturaleza no renovable.

Carolina Tohá explicó que un royalty no sería viable en el caso de las empresas forestales, ya que "no cumple con las características de aquellas actividades que generan royalty: no se trata de un recurso no renovable propiedad del Estado".

¿Qué más se dijo?

Tohá expresó también: "Es muy importante que seamos claros. Eso no quita que estos temas se puedan discutir, ponerse arriba de la mesa, como hizo el ministro de Agricultura, pero ese debate en la medida que avance tendrá que ver con planteamientos que se propongan para futuras administraciones".

"En este momento, en este Gobierno no está previsto hacer nuevas formulaciones más allá de las que están pensadas en la reforma tributaria", cerró.

Todo sobre Carolina Tohá