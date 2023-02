"Quedé en shock": Profesora denuncia que fue apuñalada por joven en estación de Metro de Santiago

08 feb. 2023 - 13:30 hrs.

¿Qué pasó?

Una profesora universitaria de Biología denunció haber sido apuñalada en una de las estaciones de Metro de Santiago, lo que habría ocurrido en una noche de principios de enero. Según su relato, su presunta agresora sería una joven de no más de 18 años de edad, la que golpeó su rostro —cerca de su mentón— sin previa provocación.

Después del ataque, la mujer afirmó que fue socorrida por pasajeros que estaban cerca y luego trasladada a un recinto asistencial, en donde fue sometida a una cirugía maxilofacial. Recibió diez puntos por un corte profundo y largo, cerca de cuatro centímetros.

Cuando la víctima realizó la denuncia en Carabineros, Metro activó sus protocolos y le ofreció asesoría legal gratis y un seguro que cubre los gastos médicos.

¿Cómo habrían sido los hechos?

La mujer testificó que los hechos se remontan a la primera semana de enero, cuando abordó uno de los últimos trenes del servicio de transporte público —eran pasadas las 23:00 horas— desde la estación Tobalaba de la Línea 4.

"Me subí, estaba sentada sola y escuchando música", comenzó relatando la académica de una tradicional universidad en Santiago. "Vi una pareja que subió al mismo tiempo que yo y estaban sentados bastante lejos mío, en otro vagón".

Imagen referencial de Metro de Santiago. Fuente: ATON.

De acuerdo a información consignada en Radio Biobío, aseguró que esa pareja habría estado discutiendo, a lo que no le prestó atención. No obstante, cuando se acercaban a la estación Elisa Correa, la supuesta agresora empieza a caminar hacia ella.

"Al final se detuvo frente a mí y me golpeó con el puño. Me fijé que tenía algo metálico, como la punta de un cuchillo", recordó la mujer de 36 años, la que comenzó a sangrar después del fuerte golpe.

"Me ayudó la gente. Me apreté la herida y la denuncia la hice en Carabineros en el Hospital Sótero del Río", hasta donde fue trasladada por una asistente de Metro.

Por último, expresó que "quedé en shock. La niña tenía no más de 18 años. Me impactó que fuera tan joven, no me dijo nada. Creí que me quería robar, pero al final solo me agredió. Atentó contra mi integridad".

¿Qué comunicó Metro?

Junto con ofrecer la asesoría legal gratuita, la empresa estatal comunicó que puso a disposición de la usuaria afectada "el seguro que cubre gastos médicos asociados a accidentes que puedan sufrir los pasajeros en su trayecto, ya sea al interior de los trenes o estaciones de la red".

Dicho seguro contempla "la cobertura de hasta un monto de 200 UF, una vez deducido cualquier beneficio o reembolso a que el usuario tenga derecho por parte de su sistema de salud (...) Nos hemos mantenido en contacto con nuestra pasajera, con el fin de apoyarla y mantenerla informada sobre cómo activar la asesoría legal y el seguro", agregó.

De confirmarse la veracidad de los hechos, este sería otro episodio de ataque a la seguridad de Metro, luego de que un hombre fuera grabado amenazando con una pistola a los pasajeros de un vagón en la estación Santa Ana.