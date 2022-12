Nuevo día de negociaciones por proceso constituyente: Siguen las diferencias por quién redactaría la nueva Carta Magna

09 dic. 2022 - 12:48 hrs.

¿Qué pasó?

Los partidos políticos se reunieron este viernes en la sede del Congreso de Santiago para continuar con sus conversaciones en torno al proceso constituyente.

Los diálogos se encuentran estancados debido a la falta de acuerdo en torno al mecanismo que redactará una nueva propuesta de Constitución. Mientras que desde el oficialismo quieren que sea 100% electo, desde la oposición exigen que la mitad de los integrantes sean expertos designados por el Congreso.

Chahuán no apoyará acuerdo sin órgano mixto

Fricción que parece estar lejos de solucionarse. Al llegar al edificio parlamentario, el presidente de Renovación Nacional (RN), Francisco Chahuán, advirtió que no apoyará un acuerdo que no tenga un organismo mixto.

"Si acá no hay un órgano mixto, por lo menos este presidente de partido no está dispuesto a firmar ningún acuerdo", consignó el senador.

"RN se va a jugar por un órgano mixto sí o sí. Primero porque es señal de moderación, segundo porque no estamos dispuestos a repetir un nuevo fracaso constitucional, y que la historia nos recrimine como los ensayos constitucionales fallidos. Creemos, sin lugar a dudas, que el aporte de los expertos es fundamental", remarcó el parlamentario.

"Los mejor para Chile es que expertos tengan poder resolutivo"

Mientras que el secretario general de RN, Diego Schalper, dijo que "uno tiene que hacerse las preguntas: ¿Qué es lo mejor para Chile y qué es lo que quiere Chile? Uno no puede desconocer y mirar lo que los estudios de opinión nos están indicando".

"Tenemos la convicción absoluta que lo mejor para Chile y lo que Chile además quiere, es que personas expertas tengan poder resolutivo dentro del órgano redactor de la nueva Constitución", complementó.

PC insiste en órgano 100% electo

Palabras emitidas justo después de que el comité central del Partido Comunista (PC) reiterase su postura a favor de una entidad con la totalidad de sus miembros escogidos democráticamente.

"Nos parece que la soberanía democrática desde los ciudadanos, radicada en la voluntad que se consulta a través de un sistema electoral directo, es un tema de la esencia, sobre todo si vamos a proponer una nueva Constitución que reponga lo que es la plenitud de los espacios democráticos. Eso no es ninguna crítica al Congreso ni anula que tiene sus tareas, sino es solo centrarse positivamente en la potencia que tiene un organismo así”, indicó el secretario general del PC, Lautaro Carmona, al arribar al ex-Congreso.

Además, Carmona afirmó que "para nosotros es muy importante que cuestiones como garantizar la paridad de género, que es una conquista no solo política sino que también cultural que se ha logrado en estos últimos años se respete y, por consiguiente funcione, al igual que la presencia de los pueblos originarios con los mecanismos que sean de concordancia de dónde se construya el acuerdo".

Acuerdo "imperfecto"

En ese contexto, el presidente de Convergencia Social, Diego Ibáñez, aludió a lo dicho por el Presidente Gabriel Boric, quien indicó durante la promulgación del Presupuesto 2023 que "tengo la convicción de que es preferible un acuerdo imperfecto, que no tener acuerdo".

"El Presidente sabe que este acuerdo va a ser imperfecto. (...) Un acuerdo perfecto es una imposición, y nosotros sabemos que aquí ningún sector se va a imponer al otro, y creemos que están todas las condiciones para hoy poder concluir este proceso de diálogos para tener una nueva Constitución", indicó Ibáñez.

El diputado subrayó que "están todas las condiciones dadas para tener un órgano acotado, que sea legitimado por la ciudadanía en las urnas, y que de hecho es la propuesta inicial de Chile Vamos para entrar en este proceso de conversación y de diálogo".

"Nuestra invitación es a que pongamos por delante los intereses de la ciudadanía, del pueblo chileno, y que dejemos de lado los pequeños gallitos, los narcisismos políticos, y que podamos entregarle una alegría al pueblo chileno, de que vamos a tener el próximo año una nueva Constitución", sentenció.

"Intransigencia de la derecha"

Por su parte, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, comentó que "si no hay un acuerdo es porque hay una intransigencia y poca voluntad de la derecha. Hemos hecho dos concesiones; el número y el sistema electoral. Vamos a regirnos por la ley de los senadores".

"Queremos a los expertos dentro de la convención, pero como un órgano asesor. Si se insiste en este tema que es con voto del experto, también accedemos a ello, pero que sean electos por el pueblo. No queremos personas designadas con derecho a voto. Si la derecha no accede a una de estas tres fórmulas, tendremos que ir a un plebiscito de entrada para definir el mecanismo. Si no acceden a esto, le temen a la democracia y le temen a las elecciones", agregó.

