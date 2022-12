"La situación es súper dramática": Personas realizan por horas larga fila en embajada de Venezuela sin acceso a baño

09 dic. 2022 - 10:49 hrs.

¿Qué pasó?

Al igual que en los últimos días, este viernes se registró una larga fila en la embajada de Venezuela, ubicada en la calle Bustos, de la comuna de Providencia.

Esto se debe a un operativo de entrega de pasaportes, renovación de permisos y otros trámites que se está realizando, además de los servicios habituales que entrega la embajada.

La fila

Algunos de los ciudadanos venezolanos llegaron al lugar a las 14:00 horas del pasado jueves, otros durante la noche, mientras que muchos en la madrugada.

ATON

Esto ha ocasionado que la fila se extienda por calle Bustos y de la vuelta en Pedro de Valdivia, donde continúa por varias cuadras más.

A las 08:00 horas la embajada abrió las puertas y comenzó a atender, pero de todos modos continuaron cientos de personas en la calle.

"Lo están haciendo todas las semanas"

Rodrigo Olivo, un ciudadano venezolano que se encuentra en la fila desde las 04:00 horas, detalló que "parece ser que el Gobierno adquirió una nueva forma de trabajo en la plataforma y están haciendo jornadas de entrega de pasaporte, entrega de prórroga. En esta jornada hacen un listado que lo pasan por las redes sociales, para que la gente venga a hacer el retiro de los pasaportes".

"Lo están haciendo constantemente a la semana, todas las semanas están haciendo entrega de pasaporte. Eso sin sumar a las personas que vienen a sacar pasaporte por primera vez, los niños que vienen por una partida de nacimiento, extranjeros que vienen a pedir su visa para entrar al país", agregó.

"Muy inhumano y muy duro"

Por su parte, Edith Guzmán llegó a las 06:00 horas, y manifestó que el escenario es "totalmente inhumano, porque creo que somos el único consulado que presenta este tema tan controversial. Aparte colapsamos todo lo que es el sector, la parte de viviendas. Ahora salió una señora y dijo 'váyanse a su país, venezolanos'. Entonces es un tema muy inhumano y muy duro".

"Entendemos a los vecinos porque no hay baños, no tenemos donde ir... Los entendemos porque estamos dañando todo lo que es su sector", afirmó.

Exigencia con billetes

Además, Edith Guzmán indicó que "escuché es que si traes un billete no te lo aceptan si es de $100 dólares y si es del año 2001. Te toca ir a cambiarlo y te cobran por cambiarlo".

"El billete tiene que estar totalmente nuevo, no puede venir con enmendaduras, ni con tachones ni rayas y no puede ser del año 2001. Tiene que ser un billete con una fecha más actualizada".

¿Qué dice la Municipalidad?

En conversación con Mucho Gusto, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, señaló que "hace años ya que venimos con esto, pero nunca había sido tan grave como ahora, porque lo que nos explican que están haciendo dos tipos de atenciones distintas: la entrega de muchos pasaportes que habrían llegado, más lo que se hace todo el tiempo".

"Lo grave, es que a estas alturas se atiende de lunes a lunes, desde las ocho de la mañana hasta las diez de la noche. Antes, nuestros vecinos por lo menos podían descansar el sábado y domingo, ahora nada", sostuvo.

"Los vecinos no dan más y los venezolanos tampoco"

La alcaldesa reportó que en el lugar están "las personas sin ni un acceso a baño, hacen sus necesidades ahí afuera".

"No sacamos nada con poner baños químicos porque el problema es mucho mayor que eso. Los vecinos no pueden dormir, porque todas las noches hay cantos, risas, conversaciones, peleas, de todo tipo, porque además viene gente a vender comida, etcétera", añadió.

"Los venezolanos se quejan de que tienen que traer billetes en dólares que no tengan ni una sola marca, ni una sola arruga, que no haya sido doblado. De hecho, ellos andaban con billetes en libros... Y uno dice ¿Para qué necesitan billetes en ese estado? ¿Qué están haciendo con esos billetes?", se preguntó Matthei.

"Lo que estamos viendo es que los vecinos no dan más y los venezolanos que hacen la fila tampoco", sostuvo, agregando que "hay adultos mayores, hay niñitos pequeños. La situación es súper dramática".

Medidas a tomar

La jefa comunal aseguró que "tratamos de conversar con la embajada, pero no nos han contestado. Lo que nosotros estamos viendo, además, es un muy mal trato a las personas que hacen la fila. En ocasiones anteriores, en las que yo he estado ahí, un guardia de adentro le gritó 'y tú que estás alegando, a ti no te vamos a atender'".

"Antes de ayer (miércoles) llamé al subsecretario Manuel Monsalve y le expliqué lo grave que estaban las cosas", indicó. "Me dijo que inmediatamente se ponía a buscar un lugar en donde pudiese hacerse algo".

Al respecto, expuso que "acá si nosotros logramos un espacio más amplio y mucha gente que atienda de forma simultánea, el problema se puede solucionar bastante rápido".

"Nosotros estamos dispuestos a poner gente que ayuda a atender. Estamos dispuestos a hacer lo que nos corresponda, de hecho siempre lo hemos hecho", aseguró.

