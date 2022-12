María José Valdés: ¿Quién es la chilena que se sumará a la junta directiva de gigante empresa multinacional?

09 dic. 2022 - 13:30 hrs.

¿Qué pasó?

Después de 12 años en la empresa, a partir del 1 de enero de 2023, la chilena María José Valdés Vásquez asumirá el cargo de directora de Productos de Puma, marca que está presente en vestimenta y calzado, deportes, accesorios y más.

De esta manera, dejará su rol como gerenta general del área de Sportstyle, la más grande por ingresos de la compañía alemana, y se incorporará al Consejo de Administración, donde compartirá con los CEO de la entidad.

Según informó la transnacional, en su futuro cargo será la "responsable de las unidades comerciales Sportstyle, Motorsport, Teamsport, Running/Training, Basketball y Accesories. También supervisará la dirección creativa de la marca y la estrategia de comercialización de la empresa".

Arne Freundt, CEO de Puma, señaló en un comunicado que "María ha demostrado una sólida experiencia en productos, una gran actitud de servicio hacia nuestros socios minoristas y un profundo conocimiento de nuestro consumidor objetivo. Estoy convencido de que su energía positiva y su incansable búsqueda para hacer que las cosas avancen la conviertan en la candidata ideal para este nuevo puesto".

¿Quién es María José Valdés Vásquez?

María José es la segunda de los cuatro hijos del matrimonio entre Pío Valdés y Victoria Vásquez, a quienes le agradece la formación que le entregaron: "Tengo padres muy talentosos, de los que estoy muy orgullosa. Me dieron la mejor educación y valores que podría haber soñado", dijo en una entrevista realizada en enero de 2021.

Créditos: El Mercurio

Su escolaridad la cursó en el Colegio Mayflower de Santiago y a los 14 años fue seleccionada nacional de balonmano, deporte gracias al cual conoció a su actual esposo, el también seleccionado chileno y rostro de Puma, Erwin Feuchtmann Pérez.

Ya en la educación superior, estudió Ingeniería Comercial en la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile, donde luego ingresó al Círculo de Honor FEN Alumni. En su último año de carrera estuvo de intercambio en París, Francia, estudiando en la Escuela Superior de las Ciencias Económicas y Comerciales (Essec, por su sigla en francés): "Me gusta estar cerca del ADN de las empresas, del lugar donde se toman las decisiones", dijo en la mencionada conversación.

Su destacada trayectoria internacional

Después de egresar, y con solo 23 años de edad, entró a L'Oréal, empresa francesa de cosméticos y belleza: "Me tocó desarrollar productos para Latinoamérica, principalmente para el cuidado de la piel; desde las fórmulas y hasta los envases, pasando por el análisis de ventas y las campañas publicitarias. Interactuaba de manera cotidiana en tres idiomas y en un ambiente muy dinámico y multicultural".

Luego, recaló en España y se incorporó a Inditex, la casa matriz de reconocidas marcas mundiales, tales como Zara. Ahí sus funciones estaban enfocadas en el mercado asiático, lo que le permitió conocer sobre el retail internacional y compartir con product managers de todos los países.

La crisis subprime en España fue motivo para que llegara a Alemania. A sus 27 años entró a Puma, empresa donde se ha desenvuelto durante más tiempo: "Esta es una compañía maravillosa que me fascinó desde el primer día. Me ha permitido viajar por el mundo, interactuar con deportistas y artistas de élite, creando productos y también he podido ser parte de su historia. Siempre me he sentido apoyada, que confían en mí y me han dado la posibilidad de entregar mi 200%", dijo en 2021.

Al explicar su éxito laboral, cuenta que "si inviertes tiempo en tu equipo, construyes una buena atmósfera laboral y te preocupas de conocer sus habilidades, logras sacar lo mejor de ellos y ellos de ti. Siempre tomo distancia y me pregunto si lo que he decidido me ha hecho feliz, no solo a mí, sino también a mi familia. La combinación de soñar en grande y ser honesta con mis sueños me ha llevado hasta donde estoy y soy muy feliz".