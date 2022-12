"Es desesperante no saber de él": El desgarrador relato de madre de chileno secuestrado en Ecuador

01 dic. 2022 - 00:46 hrs.

¿Qué pasó?

La madre del chileno secuestrado en Ecuador, Luis Toledo, hizo un llamado a las autoridades para gestionar el pronto rescate del cabo primero de la Armada chilena, quien se encuentra desaparecido desde el pasado martes 29 de noviembre.

"Es desesperante no saber de él"

Su madre, Yessenia Cruces, habló con Meganoticias y visiblemente afectada, habló sobre la relación con su hijo y, en paralelo, llamó a que la policía pueda gestionar su rescate.

Al respecto, señaló que "se vuelve eterno sin saber de él. Éramos muy unidos, siempre estábamos hablando", por lo que "pido que se gestione lo más rápido posible" la liberación del uniformado.

Los extorsionadores piden una millonaria suma para antes de la medianoche, hora local en Ecuador, teniendo dos horas menos que Chile. Yessenia dice que "piden bastante dinero que nosotros no tenemos. No tenemos de dónde sacarlo. Estamos muy angustiados. Es desesperante no saber nada de él".

El cabo primero de la Armada en Concepción, según relató su madre, se fue en navidad del 2021 a Ecuador y allá "vendía seguros a una empresa externa".

Sería una mafia conocida en Ecuador

Camila, una familiar de Luis, es una de las personas que ha estado intentando hablar con los extorsionadores. Según su relato, ha sido para "intentar hacer tiempo" mientras verificaban que todo lo que decían, era real.

Además, reveló que, posiblemente, el cabo primero tendría una deuda con los secuestradores, quienes serían parte de una mafia conocida como "Los Lobos" en Ecuador, aunque todavía esto no está confirmado.

"El último video que nos enviaron fue en la tarde, donde Luis salía decía pidiendo dinero antes de las 12 de la noche porque o si no, lo iban a matar", detalló la joven, señalando que durante el día los desconocidos han cambiado cerca de cinco veces de teléfono.

El caso

De acuerdo a la denuncia de la esposa del funcionario de la Armada, efectuada en la Fiscalía General del Estado de Ecuador, fue alrededor de las 21:00 horas locales del pasado 29 de noviembre que se percató de la desaparición de su pareja, Luis Isaac Toledo Cruces, de 31 años.

Según su relato, cuando estaba llegando a su domicilio, ubicado en la urbanización Casa Laguna, se percata de la ausencia de su marido y lo intenta llamar, pero su teléfono celular se encontraba apagado.

Además, la familia asegura que se han comunicado con los extorsionadores a través de WhatsApp, exigiéndoles $100 mil dólares a cambio de no hacerle daño al hombre.