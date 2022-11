"Es por seguridad": Vecinos amarran autos con cadenas a los árboles para evitar robos en Santiago

30 nov. 2022 - 12:30 hrs.

¿Qué pasó?

Vecinos del sector de San Isidro con Maule, en Santiago, realizaron una denuncia ciudadana al matinal Mucho Gusto de Mega para acusar que una gran cantidad de vehículos estacionados en la vereda impiden el libre tránsito por esas calles.

En el lugar llamó la atención que automovilistas amarran sus autos con cadena a árboles e instalan cadenas en las llantas para evitar robos.

"Es por seguridad"

Miguel Ángel Díaz es uno de los residentes del sector que tuvo que tomar una medida desesperada para evitar, nuevamente, el robo de su vehículo.

El hombre estaciona su automóvil justo afuera de su casa, lo tapa con una funda, le instaló amarras con candado a las llantas y rodeó los espejos retrovisores con cadenas para evitar que sean robados.

"A mí me robaron un auto el año pasado. No apareció nunca más, por ende, tengo que tener la seguridad. La Fiscalía dio orden de investigar, carabineros me tomó la declaración, pero nunca más apareció el auto, dándole videos de las personas que se robó el auto", explicó.

Con los retiros del 10% de la AFP, el hombre que se dedica al rubro de la construcción, pudo adquirir otro vehículo, el cual también ha sido víctima de los delincuentes. Pese a que instaló una funda encima del auto para protegerlo, esta fue cortada por los antisociales para poder sustraer los espejos.

"Me robaron los espejos, aparte de robarme los espejos, después me robaron la pieza completa y no es barata", contó el afectado, quien decidió poner cadenas en los retrovisores.

"Esto es por seguridad", aseguró Díaz respecto a las precauciones que ha tenido que tomar para evitar ser víctima de nuevos robos.

"Uno no lo hace por molestar a los vecinos"

Tras ser consultado sobre qué haría en caso hipotético de que le llegue una denuncia por estacionar el vehículo afuera de su casa y ser multado, fue enfático en señalar que apelará.

"Tendré que apelar con el juez no más, yo tengo la denuncia de que me robaron un auto. Aquí es cosa de criterio, uno no lo hace por molestar a los vecinos y decir quiero obstruirle la pasada. No es así", enfatizó Díaz, quien toda su vida ha residido en el sector.