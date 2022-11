Mauricio Morales tras encuesta Cadem por labor del Gobierno y el Congreso: "La cueca sin ropa"

27 nov. 2022 - 20:40 hrs.

¿Qué pasó?

El académico de la Universidad de Talca, Mauricio Morales, analizó los resultados de la Encuesta Plaza Pública de Cadem de este domingo 27 de noviembre, hablando de "la cueca sin ropa" por la labor del Gobierno y, especialmente, del Congreso.



El análisis de Morales

El país atraviesa por su peor momento desde el retorno a la democracia. De eso no cabe duda. Pero parece que los actores políticos disfrutan con esto, protagonizando una serie de espectáculos que solo alientan el desánimo y la frustración.

En esta columna semanal destaco dos de ellos. Primero, el anuncio de censuras hacia 13 presidentes de comisión en la Cámara por parte de la derecha y algunos diputados del PDG. Segundo, el proceso constitucional que, a estas alturas, ya parece un chiste de mal gusto.

Sin embargo, no puedo arrancar esta columna sin comentar lo que sucede con el gobierno. Luego del breve respiro que le dio el anuncio de la reforma previsional, la popularidad del Presidente volvió a bajar del 30%. No hay caso. Cada vez que el gobierno instala un hito relevante para la opinión pública, es capaz de cosechar aprobación, pero no de sostenerla. Y el problema es uno solo: el gobierno cree que su éxito solo depende de la eficiencia legislativa.

Y es que aún no se da cuenta de que muchas veces es más fácil conectar con las demandas ciudadanas sin necesidad de pasar por el Congreso. Con esto no digo que el Presidente se salte la institucionalidad, solo sugiero que, dado el equipo ministerial que acompaña al mandatario- muchos de ellos casi lo duplican en aprobación- sería prudente explorar otras opciones de política pública. De lo contrario, el gobierno seguirá en el barro y en una lucha sin cuartel con un Congreso hostil.

Y es ese Congreso hostil el que le hace la vida imposible. Como si el desorden legislativo no fuese descomunal, la derecha y algunos diputados del PDG no encontraron mejor idea que anunciar la censura a 13 presidentes de comisión. Dicho de otra forma, la derecha quiere ganar poder a las patadas, cuestión que se entiende en el contexto de su incapacidad para conseguir mayorías. La elección del presidente de la Cámara fue fiel reflejo de aquello. De tanto burlarse de la Convención Constitucional, el Congreso está siguiendo idéntico derrotero.

¿Y el proceso constitucional? En su momento anticipé que no habría acuerdo en noviembre. Y repito: no habrá acuerdo en noviembre. ¿Y en diciembre? Es obligatorio alcanzar ese acuerdo. Vamos a los datos de la última Cadem. El apoyo a una nueva Constitución alcanza el 64%, y respecto al órgano redactor, un 53% preferiría que los expertos- si el acuerdo constitucional los incluye- sean electos por la ciudadanía. Solo un 20%... sí, leyó bien, solo un 20% está de acuerdo con que estos expertos sean escogidos por el Congreso. Y adivine qué. Esa propuesta ha comenzado a agarrar vuelo en la discusión constitucional.

No tengo otro calificativo que una “cueca sin ropa” para ilustrar lo que sucede en Chile. Este Congreso terminará su período con más partidos de los que entraron, con la puesta en marcha de prácticas ramplonas, y con un desastre legislativo. Por otro lado, el proceso constitucional sigue con lo que califiqué hace un par de semanas como baile de máscaras. ¿Por qué ha costado tanto llegar a un acuerdo? ¡Por miedo!. Sí, por miedo a la derrota electoral tanto de la izquierda como de la derecha.

Mi pálpito es que si no tenemos acuerdo en diciembre, la elite decidirá canalizar el cambio constitucional vía Congreso. ¿No le parece extraño? Una institución desprestigiada escribiendo la nueva Constitución o, en el mejor de los casos, nominando a los expertos para que hagan el trabajo. Sería una fórmula maravillosa para los partidos, pues les genera certidumbre, pero desastrosa para un proceso constitucional que- para bien o para mal- ya se abrió a la decisión ciudadana vía elecciones.

