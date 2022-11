Posible tramitación de un nuevo retiro del 10%: ¿Qué consecuencias tendría en la economía?

24 nov. 2022 - 06:17 hrs.

¿Qué pasó?

Un nuevo retiro de los fondos de las AFP ha vuelto a tomar relevancia, luego de que parlamentarios estén exigiendo que esta iniciativa sea discutida en el Congreso, afirmando que el proceso está siendo entorpecido por la presidenta de la comisión de Constitución, Karol Cariola.

Cabe destacar que el próximo martes, la instancia que preside tendrá un espacio para abordar proyectos de ley que podrían ser discutidos y que aún no lo son.

Sin embargo, considerando que la inflación en Chile fue a causa de los 43 mil millones de dólares sacados de los ahorros previsionales, y que generó un sobrecalentamiento en la economía, los expertos responden si es conveniente o no un nuevo retiro del 10%.

Presionan a Cariola

La diputada Pamela Jiles, junto a otros parlamentarios, presionan al Congreso para una nueva discusión respecto a un nuevo retiro de los fondos. Por ello, acusan a Cariola de no tener la voluntad para llevarlo a cabo.

"Ha faltado en una cantidad completa de ítems a sus deberes como presidenta, pero lo más importante es que ha sido el escollo fundamental para que no se tramite y no se ponga en tabla el sexto retiro", afirmó la parlamentaria.

Ante ello, la presidenta de la Comisión de Constitución se defendió y llamó a Jiles a no generar expectativas a la población.

"He hecho todo apegado al reglamento. Siempre me he preocupado de que la tramitación sea en concordancia con la gran mayoría de los miembros. Le hago un llamado a la diputada a no crear expectativas en la ciudadanía, a dejar de mentir", aseveró Cariola.

Los efectos de un nuevo retiro

El economista Tomás Flores resaltó que habría negativas consecuencias de aprobarse un proyecto de estas características, obligando al Banco Central a tomar nuevas medidas.

"Se generaría una burbuja de consumo y con ello presiones inflacionarias de nuevo. Ello obligaría al Banco Central a subir nuevamente la tasa", afirmó.

La ciudadanía, consultada por esta posibilidad, se mantiene dividida. Mientras que unos apelan a que se trata de su dinero, otros optan por medidas concretas y no momentáneas.

Un sexto retiro "es una buena iniciativa, el tema son las trabas que pone el parlamento", afirmó una de las consultadas, mientras que otra agregó que "son mis ahorros y yo debería tener la posibilidad de optar a esos ahorros porque es mi plata".

No obstante, otros indicaron que "va totalmente contrario con hacer una política pública de una mejor pensión. Es pan para hoy y mañana hambre".

¿Y el Gobierno?

Actualmente, el Gobierno se encuentra discutiendo la reforma de pensiones, la que pretende mejorar la jubilación de los adultos mayores y que era una de las promesas del presidente Gabriel Boric.

Por ese motivo, es que las puertas están cerradas desde La Moneda a un nuevo retiro de fondos, ya que se pretende una mejora permanente.

"Hemos dejado bastante claro en las discusiones anteriores que los retiros no son ninguna ayuda porque significa usar los ahorros de los propios trabajadores en el corto plazo. Tiene, además, implicancias macroeconómicas", manifestó el ministro de Hacienda, Mario Marcel.

