Encontró un millonario cheque en la calle, decidió romperlo y recibió una decepcionante recompensa

23 nov. 2022 - 17:00 hrs.

Anouar, de 38 años, jamás imaginó encontrarse un millonario cheque en plena calle, pero así fue. El hombre de nacionalidad alemana protagonizó este hallazgo cuando iba de camino a la estación de tren en Bürostadt Niederrad, Frankfurt, Alemania.

El protagonista de esta historia pretendía viajar para ver a su madre, pero el trayecto se vio interrumpido por el hallazgo de este documento, que estaba firmado por una cadena de supermercados y que pretendía ser recibido por Haribo, una empresa de golosinas.

Tras verse sorprendido, inmediatamente captó que alguien había perdido el cheque, cuyo valor era superior a los 4.6 millones de euros (más de 4 mil millones de pesos chilenos), informa La Vanguardia.

¿Qué hizo el hombre?

A partir de allí, el hombre actuó fiel a sus principios y siguió las reglas de Haribo, empresa propietaria del cheque, y que se siguen en este tipo de casos: destruir el documento.

Anouar siguió paso a paso cada regla y, no conforme con aquello, le envió una prueba a la compañía para que corroboraran que había seguido las instrucciones. No obstante, no recibió la recompensa que esperaba.

#NEWS: Man finds $4.7M check, returns it to Haribo — rewarded $6 in gummies as a reward pic.twitter.com/yihMj15p6A — 44vibe News (@44vibeTV) November 15, 2022

¿Cuál fue la recompensa?

Anouar hizo realmente todo lo que la empresa pidió. Sin embargo, como muestra de agradecimiento por su noble gesto, terminó recibiendo seis paquetes de ositos de goma.

La reacción del hombre no se hizo esperar y no ocultó que estaba convencido de que la recompensa sería mucho mayor, teniendo en consideración que "había una suma tan grande que ni siquiera podía pronunciarlo" y que, según él, les habría ahorrado una gran pérdida monetaria.

"Ha sido una recompensa bastante barata", expresó. En paralelo, la empresa se refirió a este episodio y dejó en claro que "hay que poner en perspectiva el valor del objeto encontrado. Era un cheque personalizado y nadie más que nuestra empresa podría haberlo cobrado".