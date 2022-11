Monja que ganó "The Voice" dejó los hábitos y ahora trabaja como camarera: Así luce sor Cristina Scuccia

21 nov. 2022 - 15:00 hrs.

Sor Cristina Scuccia se hizo conocida en todo el mundo por destacar en la versión italiana del programa musical "The Voice" (La Voz) en 2014, llegando incluso a ganar el primer lugar.

Sin embargo, luego de la exposición mediática a la que se vio enfrentada, la monja decidió colgar los hábitos e irse a vivir a España trabajando como camarera, donde sigue cultivando su pasión por la música.

Su paso por "The Voice"

Sor Cristina emocionó a los presentes en el show televisivo interpretando "No One" de Alicia Keys en su primera actuación, además de sorprender a los jueces.

Luego de que ganó el programa, emprendió una carrera como cantante sin abandonar la vida religiosa, siendo parte del elenco del musical "Sister Act" y "Titanic", en 2016. También tuvo una aparición en el programa "El hormiguero" de España, donde fue entrevistada por Pablo Motos y cantó, nuevamente, "No one".

Su look actual

Scuccia nació en 1988 en Vittoria, Sicilia, y entró en el convento a los 19 años, alcanzando a durar 15 años como monja ursulina, según informa Swiss Info.

Tras pasar algunos años alejada de los escenarios, Cristina Scuccia apareció este domingo en el programa italiano "Verissimo" de Canale 5, donde contó que había dejado la vida religiosa.

"Sor Cristina está dentro de mí. Soy la que soy ahora gracias a Sor Cristina... he realizado un camino maravilloso en el que ha habido dificultades, pero que ahora mismo puedo sonreír aún más que en el pasado", dijo.

Además, aclaró que "sigo creyendo en Dios, no tengo intención de abandonar mi camino de fe y estoy agradecida por todo lo vivido hasta ahora".

"Esta exposición mediática, con el tiempo, fue el motor de muchos interrogantes, y todo se precipitó con la pandemia, cuando todo se detuvo y pude reflexionar sobre si era feliz", explicó.

Finalmente, cerró diciendo que tuvo que ser ayudada por una psicóloga porque "no conseguía salir de la oscuridad. No entendía quién era. Yo nunca he renegado de Dios, pero no me encontraba dentro de mi hábito".

Mira cómo luce ahora Cristina Scuccia