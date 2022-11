Padres adoptivos son arrestados y acusados de matar a su hijo de 7 años: Encontraron su cuerpo en una lavadora

21 nov. 2022 - 08:21 hrs.

Jermaine Thomas y Tiffany Thomas fueron arrestados y acusados de asesinar a su hijo adoptivo, Troy Koehler. El niño, de 7 años, fue localizado dentro de una lavadora en una casa en Texas, Estados Unidos.

Hace cuatro meses a Troy Koehler lo hallaron muerto dentro del electrodoméstico dos horas después de que su padres lo reportaron como desaparecido ante el servicio de emergencias 911.

El pequeño estaba vestido y a la fecha aún se desconoce si murió dentro del aparato o si su cuerpo fue escondido allí. Las autoridades todavía no precisan este detalle.

Así encontraron a Troy Koehler muerto en la lavadora

De acuerdo con las investigaciones, agentes del Condado de Harris hallaron el cadáver de Troy Koehler cuando revisaron la casa exhaustivamente.

New at 10: An arrest in the death of 7 year old Troy who was found inside a washing machine in the garage of his home in Spring back in July. What we know and what we’re asking coming up on @abc13houston pic.twitter.com/4yRm3LyE9t — Daniela Hurtado (@ABC13Daniela) November 16, 2022

Los policías acudieron a la residencia sobre las 5:00 AM, después de que Tiffany Thomas llegó de trabajar y, supuestamente, se dio cuenta que su hijo no estaba. Durante la entrevista, los oficiales notaron cosas extrañas en la casa.

Texas parents charged with killing 7yr old found dead in washing machine https://t.co/niwNijgUcD #Troy Khoeler parents #Jemaine and Tiffany Thomas #Troy Khoeler pic.twitter.com/pTL3KnJQuc — Scallywagandvagabond (@ScallywagNYC) November 16, 2022

Los detectives detallaron que las puertas y las ventanas de la casa estaban cerradas, una señal de que el niño no escapó.

Al entrar al garaje, los agentes abrieron la lavadora y observaron el cuerpo del niño. En ese momento, desalojaron a los padres de la casa mientras se investigaba el caso, pues no estaba claro si el pequeño entró solo para esconderse o si fue metido.

En un avance de las investigaciones, el alguacil del condado de Harris, Ed González, informó que detuvieron a los padres de Troy y los acusaron de homicidio capital.

Arrest update: this has been an extensive investigation. Jermaine and Tiffany Thomas have been arrested and placed in the Harris County Jail. Jermaine (42) has been charged with Capital Murder and Tiffany (35) with Injury to a Child by Omission. The Harris County Institute of 1/2 https://t.co/JO0M921zd9 — Ed Gonzalez (@SheriffEd_HCSO) November 16, 2022

También se presentó un cargo por lesiones a un niño por omisión en contra de Tiffany Thomas. La autopsia del cuerpo reveló que al niño lo maltrataron, pero no queda claro las causas del homicidio. La pareja adoptó a Troy en 2019, informó la revista People.