Este fue el primer trabajo de Elon Musk antes de convertirse en multimillonario

22 nov. 2022 - 12:15 hrs.

Elon Musk está en el centro del debate mundial tras la serie de polémicas que se han desatado desde finales de octubre, cuando concretó la compra de Twitter. En los últimos días, se ha viralizado el supuesto fin de la popular red social mediante el hashtag #RIPTwitter, pero el multimillonario asegura que todo sería una revolución.

La idea es crear un "Twitter 2.0" y el magnate ha exigido el compromiso de los trabajadores y trabajadoras que van quedando después de los cientos de despidos y renuncias de estas últimas semanas.

Estas salidas de la empresa están motivadas por la exigencia y las largas jornadas laborales que está implantando el nuevo jefe, modalidad que también inculcó en otras de sus organizaciones, como Tesla y SpaceX. De hecho, esta mentalidad surge desde mucho antes que se hiciera mundialmente famoso.

Este fue el primer trabajo de Elon Musk

Ashlee Vance es escritor de la biografía del empresario, redactada en el libro "Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future". En esa obra, el protagonista hace un repaso de su vida antes de irrumpir en el mundo de los negocios y saltar al estrellato.

Según cuenta, a los 17 años se mudó desde su natal Sudáfrica hacia Canadá para eludir el servicio militar obligatorio, pero eso le costó que su padre no financiara su carrera en la universidad.

La portada del libro biográfico de Elon Musk.

Tras adquirir la nacionalidad canadiense —su madre nació en aquel país—, comenzó a trabajar en una granja que era propiedad de un primo. Pero eso no bastaba para satisfacer las expectativas del joven.

Así que un día fue hasta la oficina de empleo local de una provincia céntrica de Canadá para consultar cuáles eran los trabajos mejor pagados. Lejos de cualquier glamour, le respondieron que correspondía a la limpieza de calderas de un aserradero, donde se ganaba 18 dólares por hora en aquel tiempo.

Tomó el trabajo y se convirtió en uno de los "sobrevivientes" en aquella labor, pues de las 30 personas que ingresaron, solo quedaron él y otros dos compañeros.

En la biografía, Musk cuenta que tuvo que "ponerse este traje para materiales peligrosos y luego meterse en este pequeño túnel en el que apenas entras. Tienes que palear y coges la arena y la sustancia viscosa y otros residuos, que todavía están humeantes, y tienes que sacarlos por el mismo agujero por el que entraste".

Su salto al estrellato mundial

Tras reunir los suficientes recursos, estudió Economía y Física en la Universidad de Pensilvania, graduándose en mayo de 1997. A finales del siglo pasado se mudó a Silicon Valley para solicitar trabajo en Netscape, uno de los primeros navegadores web.

Reconoce que su timidez de entonces le jugó una mala pasada, dado que no obtuvo el empleo.

"Intenté pasar el rato en el vestíbulo (de la empresa), pero era demasiado tímido para hablar con nadie. Así que me quedé de pie en el vestíbulo, fue bastante embarazoso", señala en el libro.

En 1999 comienza a ser un hombre de negocios. Ese año vendió su primera empresa: Zip2, la que consistía en un software que proporcionaba guías locales para periódicos en Internet. El comprador fue Compaq, un gigante tecnológico que se consolidó como el mayor fabricante de computadores de escritorio en los '90.

Musk utilizó los 300 millones de dólares obtenidos en la venta de Zip2 para crear X.com, un servicio financiero que actualmente es conocido como PayPal y cuya venta le significó una ganancia de 1.500 millones de dólares. Ese dinero fue reinvertido y así surgió Tesla y SpaceX.

