Cierre de oficinas, insultos a Musk y temor en usuarios: Lo que ha dejado la masiva renuncia de trabajadores de Twitter

Una crisis interna es lo que está viviendo actualmente la red social Twitter debido a una renuncia masiva de trabajadores, luego que el dueño de la plataforma, el multimillonario Elon Musk, les exigiera jornadas laborales sin pausa.

Lo anterior ha generado una ola de reacciones entre los usuarios de la red social ante un posible cierre de la plataforma, haciendo tendencia hashtags como #RIPTwitter, Adiós Twitter y #TwitterDown, entre otros.

De acuerdo a CNN, la empresa decidió cerrar las oficinas hasta el próximo lunes 21 de noviembre, ante el temor de que algunos trabajadores saboteen la red social.

Asimismo, Twitter ha cerrado el acceso a las herramientas de comunicación interna y a los dispositivos de la compañía en manos de los trabajadores, tal como hizo hace unas semanas al despedir al 50% de la plantilla.

Medios estadounidenses aseguran que cientos de empleados decidieron salir de la empresa, incluyendo a ingenieros encargados de áreas sensibles.

Lo anterior se habría originado tras un ultimátum de Elon Musk. A través de un comunicado, el magnate otorgaba dos opciones a los trabajadores: asumir jornadas extensas y exigentes; o dejar la compañía con el pago de tres meses de salario.

Luego de la renuncia masiva, varios mensajes con insultos contra el multimillonario aparecieron proyectados en el exterior del edificio principal de la red social, en San Francisco.

"Bebé, parásito supremo, grano petulante, aprovechado del apartheid, oligarca sin ley, colonizador inseguro, acaparador cruel, niño mediocre, privilegio presionado, racista mezquino, multimillonario sin valor y bebé en bancarrota", fueron algunos de los mensajes que se podían leer desde las afueras, según el medio Infobae.

Someone is projecting multiple messages onto Twitter headquarters building in SF from a neighboring building. pic.twitter.com/VuFqLvDyxT