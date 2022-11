Camión ha permanecido más de un mes incrustrado en una casa: ¿Por qué no es retirado del lugar?

15 nov. 2022 - 07:15 hrs.

¿Qué pasó?

Tatiana es una profesora de la Universidad de Tarapacá, es madre de dos hijos y vive día a día con un camión incrustado en el medio de su casa ubicada en Arica. A más de un mes del incidente, el vehículo todavía no es retirado de su domicilio.

Fue el pasado 10 de octubre cuando a horas de la tarde, "sentí un ruido muy fuerte y me pregunté: ¿qué está pasando? De repente, sentí un impacto mucho más fuerte, algo que venía rompiendo", describe en LUN.

El camión venía de la carretera, la cual está a metros de su casa: "Si vienes a alta velocidad, es fácil perder el control. Venía con 25 toneladas de tomates así que al bajar, perdió el control: pasó un poste, luego un muro de una cancha hasta llegar a mi casa a la despensa".

Ante la gravedad del accidente, agradece que sus hijos no estuviesen a esas horas en la casa "pero me hace daño pensar que podrían haber estado. Y no quiero ver más esta destrucción".

"Pensé que se iba a resolver rápido"

Tatiana ha insistido en que el vehículo de carga sea retirado lo antes posible de su casa: "Quiero borrar todo esto, pero no puedo porque tengo el camión metido en la casa".

La situación para su familia ha sido dolorosa y "muy fuerte. Al principio una pena, no teníamos la rabia incorporada porque realmente pensé que esto se iba a resolver rápido, pero me equivoqué".

Respecto al conductor, el día del accidente no pudieron hablar, considerando que Bomberos tardó más de tres horas en rescatarlo del lugar "y cuando lo sacaron, se lo llevaron".

"Tengo un daño estructural"

Para colmo para la familia, los están acusando de apropiación ilícita del camión. Ante ello, Tatiana aclara que "no me quiero apropiar de nada de ninguna manera. Quiero que ellos resuelvan este problema y lo hagan con plata".

"El camión está soportando la viga principal de nuestra vivienda. Está destruida y comprometida en más de 280 metros cuadrados. Yo tengo todo un daño estructural", afirma y aunque su marido ha presentado todos los presupuestos para un arreglo, nada ha sucedido.

La empresa del camión tampoco se ha referido al respecto, mientras que la dueña de casa señala que el próximo 20 de diciembre recién tienen una audiencia por este accidente de tránsito en el Juzgado de Policía Local de Arica.

