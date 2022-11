Ataque incendiario fuera de la Macrozona Sur: Desconocidos queman camión y agreden a conductor en región de Ñuble

11 nov. 2022 - 07:35 hrs.

¿Qué pasó?

La noche de ayer jueves se registró un nuevo ataque incendiario en el país, esta vez, en una zona que no comprende la Macrozona Sur.

Se trata de la región de Ñuble, luego que desconocidos quemaran un camión en un sector rural de la comuna de Cobquecura.

¿Qué se sabe?

De acuerdo a los primeros antecedentes, un grupo de sujetos agredió al conductor de un camión y posteriormente prendieron fuego al vehículo, en medio de una faena forestal.

Al menos tres desconocidos encañonaron y golpearon al trabajador: "Me apuntan altiro cuando me abrieron las puertas. Pensaba que era mi familia o una broma cuando vi una pistola. Me la pusieron en la cabeza y por el otro lado una escopeta", comentó la víctima a Radio Bío Bío.

"No me hagan nada cabros, no me maten. Tengo familia, soy creyente. ¿Cómo andan haciendo esto? No me hagan nada", fueron algunas de las palabras que dijo durante el ataque.

El conductor aseguró que corrió al bosque, momento en el que escuchó disparos al aire. Luego, el camión de carga fue incendiado.

Bomberos llegó al lugar para controlar el fuego y evitar su propagación, y también arribó personal de Carabineros para hacer las primeras diligencias.

De acuerdo al citado medio, el trabajador agredido afirmó que los sujetos lo obligaron a escribir en un papel el nombre de Yordan Llempi -joven mapuche que murió baleado hace un año en Cañete- para que se le entregara a sus jefes.

Ataque en Collipulli

También se registró un ataque incendiario en el sector Niza, en la comuna de Collipulli, región de La Araucanía.

En esa oportunidad, desconocidos cortaron la luz de una cazona, para luego romper los vidrios y tirar elementos acelerantes en distintas habitaciones de la casa.

En el lugar se encontraban dos niños -de 4 y 6 años-, además de un adolescente y sus padres, sin embargo, lograron apagar el fuego sin resultados lesionados.