"Llevo más de 30 años esperando una casa": Familias de toma ilegal en Cartagena defienden su estadía en el terreno

08 nov. 2022 - 13:10 hrs.

¿Qué pasó?

Una toma de terreno privado frente al mar en la comuna de Cartagena, en la región de Valparaíso, ha dividido a los vecinos del sector. Aunque los habitantes del campamento están conscientes que la instalación de viviendas en ese lugar es ilegal, ellos se rehúsan a irse.

¿Qué dijeron?

Una de las mujeres que forman parte de la toma conversó con el matinal Mucho Gusto, y explicó que varias familias se organizaron para habitar el terreno, ya que es un sitio que lleva más de dos años botados.

De acuerdo a su versión, la empresa dueña del lugar está en quiebra, por lo que la construcción que tenía planificada en ese sector finalmente no se concretó.

"Estamos luchando para tener una vivienda digna. Hemos postulado a subsidio, hemos tratado de hacer las cosas y no hay posibilidades. El precio de las casas están muy altos", manifestó la mujer.

Delincuencia

Asimismo, aseguró que "no vinimos a hacer daño, nos vinimos a pasar a llevar a nadie", y que incluso la estadía de las familias en ese terreno serviría para detener la delincuencia.

"Estos terrenos se están perdiendo acá, y ¿qué va a suceder? Van a haber crímenes, robos. ¿Por qué no cederlo a las personas que lo necesitan?", expresó. "

En tanto, otra de las habitantes declaró que "aquí han violado personas, se esconden aquí los delincuentes. Nosotros estamos dando la cara, porque no somos delincuentes. Estoy luchando por una casa para mis hijos", añadió".

Organización de la toma

De acuerdo a su versión, las familias que ocupan el espacio viven en Cartagena hace años mediante arriendos: "Vinimos de vacaciones y nos quedamos. Yo llevo 12 años acá", comentó.

En cuanto a la organización de la toma, aclaró que se han comenzado a lotear los terrenos de 10 por 20 metros, y cerca de 150 personas ya están inscritas.

Buscan un acuerdo con el dueño

Por lo anterior, uno de los hombres que vive en el sector, dice que las familias buscan llegar a un acuerdo con el dueño: "No es que queramos robar. Lo hicimos por necesidad de no tener dónde vivir. No es algo que queramos que nos regalen, sino que podemos también pagar a un plazo determinado",

Una de las mujeres que dijo pertenecer al grupo de allegados, afirmó: "llevo más de 30 años esperando una casa y todavía no tengo dónde vivir. Por eso estoy en toma con mis dos hijos. He pagado muchos arriendos a los dueños de Cartagena que tienen más de 20 viviendas y nosotros por un terreno nos están echando".

"No queremos que nos regalen el terreno, podemos negociar", dijo, coincidiendo con lo declarado por sus vecinos.

"La vivienda digna es un derecho humano"

Otro habitante de la toma señaló que llegaron a ese terreno escapando de sus propios barrios, marcados por la delincuencia y sus precarias viviendas.

Al ser consultado sobre las críticas de algunos vecinos a la toma de terreno, aseguró que "la mayoría de la parte de los pobres se han tomado sus casas. La vivienda digna es un derecho humano, no es un privilegio en Chile. Yo no puedo tener 70 millones para comprarme una casa".

¿Qué dicen los vecinos?

Los vecinos que viven hace años en el sector, manifestaron su preocupación por la delincuencia en la zona: "No hay nadie que no haya sido víctimas de robos, portonazos".

Respecto a si él asocia estos hechos al campamento, aseguró que sí: "Yo salía a pescar en la noche, y nunca tuve ningún problema. Después de las 7 de la tarde, no me atrevo a salir, porque uno ve caras que ni siquiera conoce y mucha gente corre el riesgo".

"Tengo cámaras en mi casa y veo que a las 4 de la mañana me pongo a mirar y veo cómo pasan mirando las casas", añadió.