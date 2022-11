Ministro Marcel defiende reforma de pensiones: "Aquí nadie se cree José Piñera, nadie está inventando cosas de la nada"

08 nov. 2022 - 09:30 hrs.

¿Qué pasó?

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, defendió el proyecto de reforma previsional presentado por el Ejecutivo durante la semana pasada y que ha generado críticas de parte de las AFP.

¿Qué dijo?

En conversación con "Ahora es Cuando" de Radio Infinita, el secretario de Estado emplazó a la oposición por sus cuestionamientos a la iniciativa

"Lo que más me sorprende de la oposición es el planteamiento de que todas las cotizaciones tienen que ir al fondo de capitalización individual", señaló, añadiendo que "es sorprendente ver una involución, nos lleva a las antípodas".

Durante la entrevista, también abordó las dudas que ha generado la administración pública de los fondos de pensiones.

"Si vamos a tener un administrador público de las pensiones y de la inversión de estos ahorros, esta entidad será responsable por su gestión. Esto ya ocurre con el seguro de cesantía, que es una entidad pública donde todos cotizamos", declaró.

"Aquí nadie se cree José Piñera"

En cuanto a las críticas por parte de la oposición sobre el proyecto, el ministro fue enfático en decir que "aquí nadie se cree José Piñera, nadie está inventando cosas de la nada, nada se está sacando de un sombrero ni es un experimento".

La iniciativa, que busca generar cambios sustanciales al actual sistema de pensiones, ha generado polémicas desde antes de ser presentado. Por ello, Marcel reconoce que "siempre es difícil explicar los sistemas de pensiones", pero aclara que "es algo que es socialmente e individualmente necesario".

"Me imagino que el sistema político está consciente de que el país no puede esperar más por una reforma de pensiones", expuso, por lo que calificó que como "irresponsable" el no colaborar para tener una "reforma exitosa".

