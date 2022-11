Reforma previsional: Estos son los beneficios que contempla para las pensiones de las mujeres

04 nov. 2022 - 06:53 hrs.

¿Qué pasó?

Recientemente, el Presidente Gabriel Boric dio a conocer en cadena nacional la reforma previsional, con la que busca mejorar las pensiones de los jubilados. Esta medida podría eliminar la brecha de géneros y así igualar las pensiones de hombres y mujeres.

Cabe destacar que dentro de los puntos que nombró el Mandatario, se encuentran la creación de un sistema mixto, con una nueva cotización del 6% con cargo al empleador, el fin de las AFP y aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU).

"El drama de ser mujer"

Las lagunas laborales han perjudicado enormemente a las mujeres trabajadoras que, pese a haber trabajado lo mismo que un hombre, reciben una pensión mucho menor.

Ese es el caso de Amelia, una mujer que por sus hijos y por tener que cuidar a sus padres, debió dejar de trabajar, recibiendo menos dinero para su vejez, a lo que relaciona con "el drama de ser mujer en Chile".

Similar es la situación de otras consultadas, quienes señalaron que, al momento, ya no tienen pensión y que ahora no reciben nada. "En estos momentos, si no ahorro para mi vejez, voy a ser un cacho para mis hijos", comentó otra.

¿Qué mejoras habrán?

De acuerdo a lo señalado por la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, con esta nueva reforma "se le va a reconocer un bono por hijo por el 6%, no solo por el 10%".

Adicionalmente, "si es cuidadora, se le van a reconocer ese periodo hasta 24 meses", lo que aumentaría considerablemente la pensión de la mujer.

También será considerado el cuidado a terceros, bono por cada hijo nacido, además de una compensación por la tabla de mortalidad, considerando que la esperanza de vida repercute directamente en las pensiones del género femenino.

Es así como con el aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU), un seguro social, compensaciones por maternidad, lagunas laborales y tabla de mortalidad, la pensión de una mujer podría alcanzar los 500 mil pesos.

Sin esta ayuda, de acuerdo a cálculos realizados por el Gobierno, la pensión de las mujeres apenas estaría en 302 mil pesos.

"Es un foco correcto"

Esta reforma propuesta por el Gobierno, es una medida valorada por los expertos, ya que atiende directamente las brechas entre hombres y mujeres.

"Uno de los ejes de esta reforma es la equidad de género. Tiene foco en las mujeres y me parece que es un foco correcto porque ahí están las mayores brechas de nuestro sistema de pensiones", menciona la directora ejecutiva de Espacio Público, Paula Benavides.

El fin de las AFP

Las AFP serán reemplazadas por los Inversores de pensiones privados IPP, que son sociedades anónimas que tendrán como objetivo exclusivo la gestión de inversiones de los fondos previsionales.

A su vez, existirá una alternativa pública, llamada Inversor de Pensiones Público y Autónomo IPPA, cuyo mandato será invertir para maximizar la rentabilidad de los fondos y tendrá un gobierno corporativo encabezado por un consejo de siete miembros, el que estará a cargo de la gestión financiera del 6% del empleador.

Para rentabilizar los ahorros individuales, se podrá elegir entre un gestor de inversiones público o privado, y de este modo existirá mayor competencia.

Todo sobre Reforma Pensiones

Todo sobre Pensión Garantizada Universal