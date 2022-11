"Déjate de tontear si no quieres morir": La violenta amenaza de delincuentes en tercera encerrona al gerente de La Vega

03 nov. 2022 - 07:17 hrs.

¿Qué pasó?

El gerente de La Vega Central, Manuel Caro, ha sido víctima de la delincuencia en tres ocasiones mediante sendas encerronas, y aunque ha tomado medidas para evitar estos hechos, tal como cambiar su auto a uno más sencillo, antisociales no lo han perdonado.

El último de estos robos le ocurrió el miércoles por la mañana, cerca de las 07:00 horas, cuando iba transitando por Ruta del Sol "y cuando iba enlazando para tomar la Autopista Central, se me cruzó un auto", relata en LUN.

Del vehículo se bajaron un grupo de cinco delincuentes -entre ellos un adulto y cuatro adolescentes- y "recuerdo que me golpearon el vidrio y me gritaron que si no me bajaba, me iban a disparar".

"Déjate de tontear si no quieres morir"

Ante el pedido de los antisociales, Manuel bajó rápidamente del auto y aunque forcejeó, los sujetos lo asaltaron.

Producto del robo, le quitaron sus dos celulares, el reloj y una billetera. Ante ello, Caro los cuestiona de por qué se llevaban su chequera si no les serviría de nada, a lo que uno de ellos le responde violentamente,"déjate de tontear si no quieres morir".

Fue así como quedó botado en medio de la carretera y un joven, que justo iba transitando por el lugar, lo auxilió en el momento.

A consecuencia de la encerrona, quedó con algunas lesiones, puesto que "el líder me pegó un cañazo con la pistola. Le doy gracias a Dios porque no me mataron".

"Los jueces no se ponen los pantalones"

Sobre el robo, Manuel reclama que los antisociales "tenían experiencia. Todo fue muy rápido y organizado. Obedecían todas las instrucciones del líder. Lo peor de todo, es que esto va a ir incrementando".

En relación a ello, afirma que aunque Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI) hagan su trabajo, "la reforma procesal penal que nos rige es pésima. Los jueces no se ponen los pantalones".

Por ello, llama a que el Presidente Gabriel Boric respalde a las policías y que desde el Congreso "saquen una ley dura y directa", ya que "lamentablemente, los ciudadanos nos vamos a tener que encerrar en nuestras casas".

Asimismo, cuenta que en La Vega han tomado la medida de "un trabajo participativo entre la ciudadanía y la policía. Si a alguien se le ocurre robar, le pegamos un par de palos y el tipo no vuelve nunca más".

Manuel señala que no ha sido la única vez que ha sufrido una encerrona y aunque "cambié el auto que tenía por uno más sencillo, me lo robaron igual. El problema no es el auto, es la delincuencia".

