Camioneros evalúan posible paro en Concepción: ¿Cuáles son las demandas?

02 nov. 2022 - 14:29 hrs.

¿Qué pasó?

Los grupos camioneros de Concepción, región del Biobío, se encuentran evaluando una eventual paralización, la que será definida luego de una posible votación tras una reunión con las autoridades.

En específico, este miércoles la Confederación Nacional de Transportistas de Carga de Chile (CNTC) y la Federación de dueños de camiones del Sur (Fedesur) participaron de un encuentro con las autoridades para abordar las demandas.

¿Qué piden los camioneros?

Los transportistas aseguran que ya no pueden continuar solventando el alza del precio de los combustibles para cumplir con sus funciones.

Además, afirmaron que hace unos meses entregaron una propuesta al Gobierno, pero que hasta la fecha no han tenido una respuesta.

Pese a que los dirigentes sostuvieron que no quieren llegar a un paro, la medida será evaluada una vez que lo ocurrido en la reunión con las autoridades sea comunicada a las bases.

¿Qué dijeron los camioneros?

"El problema de los combustibles... el Gobierno tiene que resolverlo, porque de lo contrario nuestras bases van a tomar medidas", señaló el Presidente de la CNTC, Sergio Pérez.

"Nosotros no queremos hacer movilizaciones, crear más problemas que los que el país tiene. Tenemos una inflación que no la veíamos hace 30 o 40 años, tenemos cifras económicas de mucha inestabilidad y por supuesto no queremos crear más problemas al Gobierno o al país", agregó.

Por su parte, el presidente de la Fedesur, Carlos Bretti, indicó que"como primera prioridad tenemos el tema de la continua alza de los combustibles, que se está dando semanalmente. Entonces, queremos revisar cómo vamos a enfrentar eso".

"Las bases, que son miles de camioneros, frente a esta situación tan desesperada, piensan que una buena salida sería una movilización", aseveró.

¿Qué dijo el Gobierno?

La delegada Presidencial de la región del Biobío, Daniela Dresdner, expresó que "lo que hemos dicho es siempre tener la puerta abierta para escuchar cuáles son las demandas, cuáles son los problemas y poder ir buscando soluciones en conjunto".

"Sabemos que este no es un problema del Gobierno, es bastante más generalizado. Pero sin duda entendemos que esto genera incomodidad y problemáticas", añadió.

En ese sentido, recalcó que "son cosas que tenemos que conversar, y por eso las puertas están abiertas a este tipo de conversaciones".