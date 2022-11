Emergencia en el INBA por fuego y emanación de humo al interior del recinto

02 nov. 2022 - 13:32 hrs.

¿Qué pasó?

El Internado Nacional Barros Arana (INBA) presentó una emergencia en la mañana de este miércoles por emanación de humo y fuego al interior del inmueble educacional, ubicado en calle Santo Domingo, en la comuna de Quinta Normal.

La situación ocurrió en el marco de incidentes que se estaban registrando en el sector, lo que se ha venido repitiendo en las últimas semanas.

Los incidentes

El hecho ocurrió cerca de las 11:00 de este miércoles, cuando personal de Carabineros daba cuenta de que un grupo de encapuchados protagonizaban incidentes, con lanzamientos de bombas molotov al personal policial.

La policía uniformada debió hacer uso de un carro lanzaguas para dispersar a los manifestantes. Finalmente se reportaron seis detenidos, uno mayor de edad y los otros cinco menores de edad.

Amago de incendio

En medio de este escenario se produjo un amago de incendio, por lo que llegaron voluntarios del Cuerpo de Bomberos, los que informaron que las llamas no afectaron a la oficina de la rectoría.

Una de las funcionarias del establecimiento manifestó a radio ADN que "no se puede estar adentro, está tóxico. No se puede entrar. Están en la parte de atrás (los estudiantes). El fuego y humo se concentró en las oficinas. Se sintió ruido, que los niños tiran bombas. Prendieron fuego. Fue apagado por los mismos funcionarios. No se puede ver quiénes eran, andaban encapuchados".