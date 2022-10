Usuario denuncia alza en el precio de su seguro automotriz: Pasó de pagar 8 a 18 UF

29 oct. 2022 - 13:06 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la mañana de este sábado 29 de octubre, un ciudadano denunció en Meganoticias Alerta el alza en el precio de su seguro automotriz, el que subió de 8.38 a 18.59 Unidades de Fomento (UF), es decir, cerca de $276.000 a $622.000.

¿Qué dijo?

Julio Fontt, poseedor de un JAC S2, dijo que "me llamó la atención que de 8 y algo UF anuales me subieron a 18 y tanto con IVA incluido... o sea, un 120% aproximadamente".

"El año pasado también subió, pero en un margen pequeño. Hice consultas a través de Seguro Santander, y las primas que hay para este vehículo son más altas de las que estoy indicando en este momento", agregó.

A lo anterior, añadió que "en estos momentos, yo al aceptar el alza estaría pagando alrededor de 50 mil pesos mensuales y antes pagaba 20 mil pesos, esa es la diferencia".

"No me queda otra alternativa"

El afectado dijo que este aviso le había llegado "alrededor de hace dos semanas. Lo primero que hice fue consultar con otra compañía. Ahí me di cuenta de que si tomaba una nueva póliza en otra empresa me iba a ser más caro".

"Por otra parte, el seguro está con renovación automática. En este caso, con las circunstancias actuales del país, me es más cómodo continuar, pero tendría que presentar un reclamo para ver si a futuro esto puede bajar, pero no me puedo quedar sin seguro", aseveró.

"Me estoy exponiendo a que me roben el vehículo, a un portonazo o un accidente, y no puedo dejarlo. Es igual a como se decía antiguamente: Es como un número de lotería, el día en que lo dejo, otra persona se lo gana. Y yo lo gané. No me queda otra alternativa que aceptar", finalizó.