Rincón tras su renuncia a la falange: "Formaremos un nuevo espacio que rescate las ideas que hicieron grande a la DC"

27 oct. 2022 - 17:57 hrs.

¿Qué pasó?

En conversación con MegaPlus, la senadora Ximena Rincón se refirió a su renuncia a la Democracia Cristiana (DC), partido al que perteneció durante 40 años y que este jueves oficializó su salida junto a su par Matías Walker.

La decisión

La parlamentaria aseguró que su decisión "no fue fácil", y que se tomó "con mucha reflexión con mi colega Matías Walker".

Según la senadora, en el último tiempo la conducción de su partido "se ha alejado de los principios fundadores que deben ser los que lleven adelante las transformaciones que el país necesita".

En ese aspecto, cuestionó las "decisiones de respaldar un texto constitucional que se aleja de los principios del partido y sus ideas matrices, sin debate, sin reflexión colectiva, y cuando la ciudadanía señala de manera clara que no era ese el camino, tampoco hay un espacio de reflexión para revisar esa decisión".

"Frente a ese escenario, cuando las decisiones de quienes conducen el partido son antagónicas con nuestra militancia, la verdad es que hemos decidido poner fin a años de militancia y poder representar nuestras convicciones en otro espacio", agregó Rincón.

Amarillos por Chile

Sobre los trascendidos que apuntaban a una posible llegada a Amarillos por Chile, aclaró que "nunca ha sido planteado en esos términos".

"Nosotros trabajamos como centro-izquierda por el rechazo con Amarillos. Siempre pensamos que íbamos a poder confluir en una sola mirada. Para eso, todas y todos tienen que estar a disposición de construir algo nuevo y, lamentablemente, en las conversaciones que hubo no fue posible hacerlo", explicó la senadora.

Según su versión, Amarillos "tenía un camino de trabajo, una definición de mucho tiempo y nosotros los entendemos y respaldamos cuando lanzaron la noticia que conformarían un partido político".

Eso sí, afirmó que las conversaciones con ese colectivo han continuado, "porque entendemos que vamos a confluir en una gran coalición de centro y de centro-izquierda que nos permita asumir los desafíos del país: la delincuencia, la inseguridad económica, los temas que más golpean hoy a hombres y mujeres".

¿Formarán nuevo partido?

Respecto a la formación de un nuevo partido, aseguró que "estamos trabajando para aquello, va a ser una noticia que esperamos dar en los próximos días. Hay muchas llamadas, reuniones solicitadas por muchos a lo largo del país".

"Como lo hemos hecho hasta ahora, va a ser con conversación, con diálogo, con debate, pero vamos a formar un nuevo espacio en que rescatemos las ideas que hicieron tan grande a la democracia cristiana hace 65 años, para construir un espacio desde centro y centro-izquierda", aseveró la parlamentaria.

Sobre posibles figuras que formen parte del nuevo colectivo, indicó que "nuestra invitación será amplia, no quiero adelantar los nombres que han aceptado sumarse a este desafío, pero sí puedo decir que serán hombres y mujeres que ya han militado en partidos político de la centro y centro-izquierda, e independientes".

Su relación con la DC

Posteriormente, fue consultada sobre su relación con la Democracia Cristiana, y que gatilló su salida de esta.

Al respecto, indicó que "a nosotros se nos sacó de la directiva del partido. Me llamó en una oportunidad el presidente interino del partido y yo le dije que la única manera de recomponer era hacer un análisis de lo que había pasado y que nos aclarara si seríamos parte de la mesa... hasta el día estoy esperando una respuesta".

"Ustedes comprenderán que en ese escenario, cuando se cancela a la gente, cuando no se le incorpora, cuando se deja fuera de los espacios de conversación, claramente uno no puede insistir en algo que no quieren hacer del otro lado. Siempre en una relación se necesita más de una parte y eso no se ha dado en esta oportunidad", agregó la legisladora.